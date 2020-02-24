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حالة الطقس اليوم الإثنين 24/2/2020 فى مصر

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 24/2/2020 فى مصر الطقس
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقسًا باردًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقسًا باردًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، يكون طقس باردًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا، والرياح نشطة ما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا باردًا نهارًا، شديد البرودة ليلاً، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح تنشط أحيانًا، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا معتدلاً نهارًا، شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للأتربة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، بالقاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 15
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 15
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 15
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 17   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 والعظمى 17      
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 11 والعظمى 19     
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 18      
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 02 والعظمى 14
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 09 والعظمى 19     
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 20   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 20    
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 20   
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 22  
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 13 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 20
 
 
 

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