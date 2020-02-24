جهاز 6 أكتوبر يدعو سكان المدينة للمشاركة فى فعاليات مبادرة "اتحضر للأخضر "

كتب أحمد حسن

دعا المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، سكان المدينة للمشاركة فى فعاليات مبادرة "اتحضر للأخضر" التى أطلقتها وزارة البيئة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكذا معرض للأسر المنتجة بمقر جهاز المدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على البيئة والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية ودعم الأسر المنتجة.

وقال المهندس شريف الشربينى: تتضمن الفعاليات، توزيع 3000 شتلة مثمرة بالمجان متنوعة بين ثمار(الزيتون– البرتقال – اليوسفى- الجوافة) وغير ذلك، وسيتم توزيعها على سكان المدينة بموجب بطاقة الرقم القومى، وكذا تنظيم ندوات من قبل وزارة البيئة عن مفهوم ودلالات مبادرة"اتحضر للأخضر" وأهميتها وكيفيتها، وكذا ندوات من قبل وزارة الصحة لتوعية الأمهات بالصحة البيئية المنزلية والحماية من فيروس كورونا وسرطان الثدى، كما تتضمن الفعاليات، تنظيم عروض فنية، وتسجيل أسماء السيدات الراغبات فى التطوع كرائدات بيئيات.

وكان المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قد أكد أنه جارٍ استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والخدمات بالمناطق الصناعية بالمدينة، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، لتوفير البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار بالمدينة.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه جارٍ استكمال رفع مخلفات المبانى المتراكمة ومخلفات المصانع التى تم إلقاؤها على طرق المناطق الصناعية، مشيراً إلى أنه تم رفع نحو مليون و350 ألف م3 من المخلفات، وجارٍ استكمال رفع المخلفات المتبقية والتي تقدر بـ75 ألف م3 تقريباً.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن أعمال التطوير بالمناطق الصناعية تشمل، أعمال التوسعة ببعض الطرق لاستيعاب الكثافات المرورية، وترميم الطرق والبردورات القائمة، وتنفيذ أماكن انتظار للسيارات بالأماكن الخدمية (منطقة البنوك)، وتركيب لوحات إرشادية وتحذيرية، وأعمال صيانة الكهرباء وتغيير كشافات الإنارة بالأعمدة ودهانها، واستكمال أعمال تطوير ميادين (تقاطع البنوك - امتداد جمال عبد الناصر - الأرض الطبية.. وغير ذلك)، وكذا تنفيذ غرف صرف مياه أمطار، طبقاً لنقاط تجمع مياه الأمطار، وجارٍ تنفيذ ما يستحدث من نقاط تجميع جديدة كما تم طرح تنفيذ أعمال صيانة وتوريد وتركيب حنفيات حريق.