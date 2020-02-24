جهاز مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مواطن تضرر من تركيب عداد منزلى بالخطأ

كتبت رحمة رمضان

تلقى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من خلال البريد الالكترونى الخاص به info@egyptera.org شكوى من أحد المواطنين المتضرر من قيام شركة التوزيع بتركيب عداد منزلي للمحل التجاري الخاص به والتأخير في تنفيذ طلبه بتغيير العداد وتصحيح الوضع.



وأعلن الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه بدراسة وبحث شكوى المشترك بالتنسيق مع شركة التوزيع التابع لها، تبين أنه تم تغيير نوع النشاط من منزلى الى تجارى "سلعى" لانارة وتشغيل محل الخردوات الخاص به وصدر أمر الشغل بتمام التنفيذ.



ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء ، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org و من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم. او على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. او من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).



وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت أنه منذ أن تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص بـ"ارتفاع فواتير الكهرباء" بالإضافة إلى بوابو الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء ، تلقت الوزارة 4 مليون 966 ألف شكوى حتى فبراير 2020.