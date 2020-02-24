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وجهازي الشروق والعبور يقدمون دعم للتجمع الخامس..

جهاز القاهرة الجديدة يدفع بـ15 سيارة شفط لشوارع المدينة لمواجهة الأمطار

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:28 م
جهاز القاهرة الجديدة يدفع بـ15 سيارة شفط لشوارع المدينة لمواجهة الأمطار سيارة شفط
كتب أحمد حسن

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قال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ان الجهاز دفع بنحو 15 سيارة لشفط مياه الأمطار من شوارع المدينة وخاصة فى المناطق التي يوجد بها تجمع لمياه الأمطار .
 
وأضاف المهندس جمال طلعت، فى تصريح خلص لـ"اليوم السابع" إن جهازي الشروق والعبور قاما بإمداد الجهاز بدعم من سيارات الشفط لمساعدة المدينة، لافتا الي ان كميات المياه تاتى سقطت علي المدينة اكبر من قدرة بالوعات الصرف والأمطار .
 
وأوضح أنه كافة معاوني ونواب جهاز القاهرة الجديدة، يتواجدون حاليا فى الشوارع لمتابعة أعمال شفط المياه وتيسير حركة المرور .
 
وأكد أن المهندس عبد المطلب عمارة، نالب رئيس هيبة المجتمعات العمرانيه، فى طريقة حاليا لمدينة القاهرة الجديدة لمتابعة أعمال شفط المياه من شوارع المدينة .
 
تشهد القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، على أغلب أنحاء المحافظتين، وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة عدم الاستقرار حتى غدا الثلاثاء.
 
وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر على كافة الأنحاء، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السيء لذروتها اليوم الإثنين.
 
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة  نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
 

 


القاهرة الجديده

سقوط امطار

مدينه القاهره الجديده

غرق شوارع القاهره الجديده

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