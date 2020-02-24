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جامعة الإسكندرية تطلق مبادر ة "هى تستطيع" لدعم أفكار الخريجين وتمكين المرأة

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:28 م
جامعة الإسكندرية تطلق مبادر ة "هى تستطيع" لدعم أفكار الخريجين وتمكين المرأة تكرم جمال العمراوى الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطرى
الإسكندرية - فريق المحافظات

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وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر إدارة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة على تبنى قطاع خدمة المجتمع إطلاق مبادرة فكرتك Call For Ideas تحت شعار " نحتضن ابتكارك ـ ندعم فكرتك ـ لتبدأ مشروعك" لتطبيق أفكار الشباب الجامعى والخريجين وتنفيذها وتسويقها مع إشراك رجال الأعمال والمؤسسات الصناعية لدعم هذه الأفكار مع إرساء مفهوم الملكية الفكرية لشباب الخريجين.

ووافق المجلس على إجراء اختبار الجدارات القيادية لأعضاء هيئة التدريس المرشحين للوظائف الإدارية العليا ليتم إجتيازه لمعرفة القدرات القيادية تيسيراً لاختبار الوظائف القيادية المستقبلية بالجامعة وتماشياً مع خطة التطوير المؤسسى بالدولة

وأكد المجلس على أهمية تنفيذ الخطة التنفيذية لأنشطة مكافحة الإدمان ومكافحة التطرف الفكرى خلال الفصل الدراسى الثانى، وكذلك رفع الوعى المجتمعى لطلاب الجامعة فى المشاركة بالمشروع القومى لمحو الأمية باعتبارها أحد أهم المشكلات القومية الحالية، 

واستعرض المجلس أنشطة القطاع فى مختلف كليات الجامعة وما تم تنفيذه وطبقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات والتقارير النصف سنوية للكليات

كما أكد المجلس على المشاركة فى مسابقة الكلية الخضراء وقيام ممثلى لجنة التقييم بزيارة ميدانية لكليات الجامعة لمراجعة ملفات المسابقة والتحكيم ، واستعرض المجلس خطة الجامعة فى المشاركة بمبادرة "اتحضر للأخضر" على مستوى الجامعة والمجتمع السكندرى بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وهى المبادرة التى تهدف إلى نشر الوعى البيئى والحفاظ على البيئة الخضراء المستدامة

ونوه المجلس على مشاركة فى مسابقة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثانية 2020 وضرورة ومراجعة ملفات الكليات وعقد ورش تدريبية سعياً لاحتلال أحد المراكز المتقدمة وأحيط المجلس علماً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والمتضمن تحديد إختصاصات نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وكرم المجلس الدكتور جمال العمراوى الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطرى ووكيل الكلية الأسبق تقديرا لجهده فى القوافل البيطرية

كما أحيط المجلس علماً بتوصيات اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حول مواجهة فيروس كورونا وكذلك خطة التطوير الشاملة على كافة المستويات بالجامعات المصرية حول عدد من الملفات منها التحول الرقمى للجامعات ودعم البيئة التكنولوجية، المشاركة المجتمعية، والمساهمة فى التنمية وتطوير المناهج واللوائح الدراسية، وتطوير نظم الإمتحانات والتصحيح الالكترونى، وكذلك توصيات لجنة العلاقات الثقافية بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن القواعد التنظيمية الواجب مراعاتها عند إبرام الاتفاقيات بين الجامعات المصرية والمؤسسات الأخرى، الدورة المستندية المقدمة الخاصة بالاتفاقيات

ووافق المجلس على تدشين مبادرة "هى تستطيع" والتى تعكس دور المرأة المصرية والعربية والإفريقية فى تحقيق الرؤية الإستراتيجية للقيادات الشبابية لتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً وإجتماعياً .

وأحيط المجلس بقيام مركز التدريب المهنى بتدريب عدد 2 من الفنيين والعمال من كل كلية ومعهد على تشغيل وصيانة المصاعد الكهربائية وذلك فى إطار تطوير ورفع كفاءة العالين وإكسابهم المهارات المهنية

واستعرض المجلس تقرير عن القافلة الطبية التى توجهت إلى منطقة النوبة الشمالية (النصرة ـ قرى كلابشة وفارتكات) والمناطق الأشد إحتياجاً للرعاية الصحية بأسوان فى الفترة من 26 : 31 يناير 2020

 ووافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتورة لنا حبيب المدرس بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب بعنوان نحو الامتياز فى اللغويات التطبيقية: تطوير أليات تعليم اللغة الثانية فى مصر

والموافقة على مشروع البحث المقدم من الدكتورة هبه الله فاروق أبو الفضل الأستاذ المساعد بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بعنوان (التأهيل المعمارى والتدريب التكاملى متعدد التخصصات الذى يركز على القياس)

واستعرض التقرير الدورى لمشروع البحث المقدم من الدكتورة أميرة محسن حمدان الأستاذ المساعد بقسم علوم البحار بكلية العلوم بعنوان نظام متكامل للإدارة المستدامة للمياه فى مجال الزراعة

 وأحيط المجلس علماً بإطلاق النقابة العامة للتمريض "حملة التمريض" من خلال عقد المؤتمرات العلمية وعمل بانرات بأهمية دور التمريض والتعاون مع الجامعة لدعم هيئة التمريض وتوعية الطلاب

 واستعرض المجلس تقارير عن عقد ندوات تعريفية عن أضرار التدخين ومخاطر الإدمان، وإقامة سوق خيرى بكلية التربية النوعية.


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