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جامعة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للمرشد السياحى بكلية السياحة والفنادق

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:32 ص
جامعة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للمرشد السياحى بكلية السياحة والفنادق احتفالية اليوم العالمى للمرشدين السياحيين بجامعة الإسكندرية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية إحتفالية باليوم العالمى للمرشد السياحى بالتعاون مع الإتحاد الدولى للمرشدين السياحيين عن دول شمال إفريقيا ونقابة المرشدين السياحيين بالإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة عبير عطية عميده الكلية، ووجيه كامل ممثل الإتحاد الدولى لمؤسسات المرشدين السياحيين بشمال إفريقيا وهانى توفيق نقيب المرشدين السياحيين الأسبق، وحازم أبو السعود نقيب المرشدين السياحيين، أسامة الخولى ممثلاً عن وزير السياحة، وممثلين عن السياحة من سفارة تونس، الجزائر، وأرتريا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى الإرشاد السياحى من مختلف جامعات مصر، ووكلاء كلية السياحة والفنادق وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلبة الكلية.

وأوضحت الدكتورة عبير عطية خلال كلمتها، أن كلية السياحة شرفت يتنظيم هذه الإحتفالية، حيث تعتبر الأولى من نوعها على مستوى شمال أفريقيا، وذلك تقديراً لجهود المرشدين السياحيين فى مصر ودول شمال إفريقيا وتكريمهم على عطائهم المتميز باعتبارهم واجهة مصر وممثلين عن دولهم، وقدمت الشكر لكل الجهات التى تقدم الدعم الدائم لكلية السياحة والفنادق من خلال تدريب الطلاب.

كما أكد وجيه جمال ممثل الاتحاد الدولى لمؤسسات المرشدين السياحيين هو مؤسسة تابعة للأمم المتحدة وتهتم بنشر فكر الإرشاد السياحى فى العالم، وأضاف أنه تم ترشيح 35 من المرشدين السياحيين للتكريم وتم إختيار عدد منهم على أساس مدى العطاء الذى قدموه فى مجال الإرشاد السياحى.

كما أشار حازم أبو السعود نقيب المرشدين السياحيين أن المرشد السياحى هو سفير لبلده وهو خط دفاع على المستوى الشعبى عن وطنه حيث لمسنا هذا الدور فى الدعم الذى قدمه المرشدين فى تصحيح المفهوم عن مصر أثناء ثورة 25 يناير، كما أكد على ضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات التى تواجه المرشدين.

وفى نهاية الإحتفالية تم عرض فيلم تسجيلى عن تاريخ الإرشاد السياحى بالإضافة لتنظيم جولة سياحية بمعالم الإسكندرية الأثرية 

 

اليوم العالمى للمرشد السياحى بجامعة الإسكندرية (1)
اليوم العالمى للمرشد السياحى بجامعة الإسكندرية

 

اليوم العالمى للمرشد السياحى بجامعة الإسكندرية (2)
اليوم العالمى للمرشد السياحى بجامعة الإسكندرية

 

اليوم العالمى للمرشد السياحى بجامعة الإسكندرية (3)
اليوم العالمى للمرشد السياحى بجامعة الإسكندرية

 


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