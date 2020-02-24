توقيع الكشف الطبى على 1703 حالة بقافلة بمركز مغاغة بالمنيا

المنيا- فريق المحافظات

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية ميانه الوقف التابعة لمركز مغاغة خلال يومى 22 و23 فبراير الجاري، وذلك ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية وقال الدكتور أسامه بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1703 حالة مترددة منها 290 حالة جراحة، و 509 أطفال ، و 308 باطنه، و101 قلب، و 129 انف وأذن، و 106 أسنان، 122 جلدية، و 71 نساء و67 حالة تنظيم أسرة.

أضاف أنه تم إجراء تحاليل مختلفة لـ 109 حالة، وعمل38 حالة موجات صوتيه ، و 19 رسم قلب و عمل 6 أشعة سينية، وتم عمل ندوات تثقيف صحى وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ 208 حالة وتحويل 50 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج .

أوضح وكيل المديرية، أنه تم استخدام 6 عيادات متنقلة بالإضافة إلى عيادات السجلات والصيدلية ومعمل الدم وتم استخدام غرف الوحدة لعيادات الأسنان والأطفال والقلب والثقافة والأشعة ومعامل الطفيليات والتذاكر.

وأشار أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية من خلال الكشف المجانى فى جميع التخصصات والاستعانة بعيادات متنقلة ، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى .

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، نظمت قافلة طبية لقرية داقوف التابعة لمركز سمالوط منذ ثلاثة أيام وذلك ضمن جهود مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية وقال الدكتور أسامه بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 696 حالة مترددة منها 130 حالة جراحة، و 147 أطفال ، و 171 باطنه، و 45 قلب ، و 67 انف وأذن، و 64أسنان ، و 38 نساء و34 حالة تنظيم أسرة، الى جانب انه تم إجراء تحاليل مختلفة لعدد 25 حالة ، وعمل34 حالات موجات صوتيه ، و 5 رسم قلب و عمل 1اشعة سينية، وخلع أسنان لـ 4 حالة بعيادة الأسنان وتم عمل ندوات تثقيف صحى وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ 88 حالة وتحويل للمستشفى 25 حالة لاستكمال العلاج .

أوضح وكيل المديرية، أنه تم استخدام 5 عيادات متنقلة بالإضافة إلى عيادات السجلات والصيدلية ومعمل الدم وتم استخدام غرف الوحدة لعيادات الأسنان والأطفال والقلب والثقافة والأشعة ومعامل الطفيليات والتذاكر .

وأشار إلى أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية من خلال الكشف المجانى فى جميع التخصصات والاستعانة بعيادات متنقلة ، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى .