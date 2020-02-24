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تواريخ مرتبطة بـ "أحداث السفارة الأمريكية" بعد الحكم على المتهمين

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:00 ص
تواريخ مرتبطة بـ "أحداث السفارة الأمريكية" بعد الحكم على المتهمين احداث السفارة
كتب إيهاب المهندس

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سطرت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وأمانة سر سيد حجاج ومحمد عمار، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة 17 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، وتوجد تواريخ مرتبطة بالدعوى منها ...

 

1 ـ "7 فبراير 2017"، ويشير لتاريخ الحكم على المتهمين من محكمة الموضوع الأولى، والتي عاقبت المتهمين بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والمشدد.

2 ـ "25 يوليو 2018"، ويشير لتاريخ قبول محكمة النقض قبلت طعن المتهمين الحضوري في الدعوى وعددهم 17 متهما.

3 ـ "22 يوليو 2019"، ويشير لتاريخ أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى.

4 ـ "28 أكتوبر 2019"، ويشير لأولى جلسات نظر محاكمة المتهمين أمام الدائرة 2 إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى الدعوى بعد حل دائرة المستشار أسامة الرشيدى.

5 ـ "3 أكتوبر 2019"،ويشير لتاريخ سماع مرافعة النيابة بالدعوى.

6 ـ "5 ديسمبر 2019"، ويشير لتاريخ حجز محكمة الجنايات الدعوى للحكم بعد نظر 8 جلسات بالدعوى.

7 ـ "20 فبراير 2020"، ويشير لتاريخ النطق بالحكم على المتهمين والذى قضى بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد 15 سنة لـ 14 آخرين، والمشدد 7 سنوات لحدث، والبراءة لمتهم واحد، وألزمت المتهمين بالمصروفات عدا المتهم الحدث.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.


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