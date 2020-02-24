تنمية مهارات العاملين بجامعة كفر الشيخ وندوة عن دور الشباب في بناء المجتمع

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي ،رئيس جامعة كفر الشيخ ،تضمن برنامج التدريب إطلالة على القانون رقم 182 لسنة 2018 م بتنظيم التعاقدات العامة وأهم المفاهيم المستحدثة في ظل القانون الجديد " الاتفاقية الإطارية ، التأهيل المسبق ، طلب المعلومات وتطبيقات عملية على بوابة التعاقدات العامة والنشر الإلكتروني والإجراءات التمهيدية للتعاقد " تقدير وتحديد الاحتياجات السنوية " وخطة التعاقد ،الاعتمادات المالية، اعداد كراسة الشروط والإعلان وطرق التعاقد الأصلية " المناقصة العامة " .

وأضاف دسوقي، تضمن التدريب أيضا الطرق الاستثنائية " الممارسة العامة ، المناقصة ذات المرحلتين "ومزايا المشروعات الصغيرة في ظل القانون الجديد والعقود الإدارية " النموذجية " – تنفيذ عقود التوريدات وعقود المقاولات والاستشارات – معادلة تغير الأسعار وشراء واستئجار العقارات والمنقولات – طرق واجراءات البيع وأهم الاستفسارات في تطبيق القانون واللائحة وكيفية التغلب على المعوقات .

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي ، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة تحرص على تدريب و تطوير وتنمية مهارات وقدرات العاملين في مختلف الإدارات بتنظيم برامج تدريب في التخصصات كافة بهدف رفع مستوى الأداء الوظيفي للوصول إلى أداء إداري وكفاءة مهنية وإعدادهم جيدا لتحقيق متطلبات العمل الحالية واحتياجات الجامعة في المستقبل .

وقال مصطفى رزق ، أمين عام الجامعة ،إن برنامج التدريب استهدفت 30متدرب من العاملين بالإدارة العامة للموازنة والحسابات والمدن الجامعية والإدارة العامة للمشتروات والمخازن والإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة المخزون السلعي وإدارات الكليات .

وعلى جانب آخر نظمت الإدارة العامة لمشروعات البيئة بالجامعة بكلية العلاج الطبيعي بالتعاون مع منطقة وعظ كفر الشيخ ندوة دينية بعنوان " دور الشباب في بناء المجتمع " وذلك ضمن برنامج القوافل الدعوية والإرشاد الديني بالجامعة بحضور فضيلة الشيخ أحمد محمد زيدان حميده ،والشيخ هاني محمد إبراهيم حسن الواعظان بالأزهر الشريف.

وأوضح الشيخ أحمد محمد زيدان حميده خلال الندوة أن فئة الشباب هم مستقبل الدول وأعمدة البنيان و التقدم وأساسات ارتكاز طموح ونهضة وتحقيق أهداف المجتمع وأن الشباب هم أغلى ما تمتلك الأمة فالأمم تتقدم وتقوى بالشباب ولذلك حثّ الإسلام على اغتنام فترة الشباب ويجب على كل شاب ان يحسن التصرف في أوقاته وعمره مستدلا بالأحاديث النبوية الشريفة.

كما دعا الشيخ هانى محمد إبراهيم حسن الطلاب بعدم الاقتداء بالعادات الغريبة والاقتداء بالرسول موضحا اهمية الوعي الثقافي والتحلي بالأخلاق الفضيلة والسعى إلى تحقيق الأهداف المشروعة التى تعود بالنفع على الوطن موجها بعض النصائح المهمة باستغلال فترة الشبابة في كل ما هو مفيد وصالح ونافع و السعى للتعاون ومساعدة الغير والتسامح وقبول الآخر.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي ،رئيس الجامعة، أن تنظيم تلك الندوات يأتى فى إطار دور الجامعة في رفع الوعي الديني والثقافي وتعزيز الانتماء لدى الطلاب وتنفيذ خطط المجلس الأعلى للجامعات بشأن عقد الندوات الثقافية والتوعوية بحضور الشخصيات والرموز وأساتذة الجامعات المصرية للوصول إلى جودة حقيقة بمستوى التعليم الجامعي وتطوير البنية الفكرية والثقافية للطالب.