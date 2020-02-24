تنظيف مقبرتى تاج محل بالهند لأول مرة منذ 300 عام تزامنا مع زيارة ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيوزويك الأمريكية إن زيارة الرئيس دونالد ترامب لتاج محل في الهند سبقها تنظيف للمقابر بهذا المعلم التاريخى لأول مرة منذ 300 عام، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام هندية.

وكان ترامب قد وصل إلى مدينة أحمد أباد بالهند اليوم الاثنين في أول زيارة رسمية له للبلاد والتي سيزور خلالها تاج محل بمدينة أكرة أوتار برداش وقت غروب الشمس.

وقالت أكبر وكالة إخبارية بالهند Press Trust Of India، إنه استعدادا لزيارة ترامب، قامت السلطات بتقديم مواعيد العلاج الطينى للقبرين الملكين، حسبما صرح مسئولون في هيئة المسح الأثرى للهند.

ويخص القبران الإمبراطورالمغولى شاه جاهان وزوجته ممتاز محل، التي بنى لها هذا الضريح تعبيرا عن حبه لها، والمقبرتان اللتان يتم معالجتهما مقلدتان، لأن الأصليتين متواجدتان في الضريح الرئيسى ونادرا ما يتم فتحهما أما الزائرين، حتى كبار الشخصيات.

وأشارت تقارير إلى أنه من غير المرجح أن يزور ترامب المقبرتين الأصليتين للشاه وزوجته بسبب طول قامته. وقال فريق أمنى أنهم لا يريدون أن ينحنى الرئيس ليمر عبد باب يبلغ ارتفاع خمسة أقدام فقط، بحسب ما ذكر موقع إنديا توداى. وبدلا من ذلك سيزور النسخة المقلدة من المقبرتين الموجودة في الطابق الأرضى.

ولتنظيف المقبرتين، استخدم المسئولون معالجة مشابهة لتلك التي اعتادت النساء استخدامها في الهند لجعل بشرتهن أكثر إشراقا. ووفقا لصحيفة تايمز أوف إنديا، فإن طبقة سميكة تغطى المقبرة، ويمجرد جفافها، يمكن لفرشاة ناعمة لإزالة الطين، ويستخدم الماء المقطر لإستخراج الشوائب وإنهاء العملية.

وقام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باستبدال ملابسه، فور وصوله إلى الهند، حيث ظهر عند مغادرته للولايات المتحدة مرتديا معطفا أزرق طويل و كرافت أحمر، بينما ظهر عند استقباله فى الهند مرتديا بدلة سوداء داكنة مع ربطة عنق صفراء لامعة، لافتا بذلك أنظار الآلاف الهنود الذين احتشدوا لاستقباله.

وذكر موقع "indiatoday"، أن اللون الأصفر فى الهند هو اللون المرتبط بالسعادة والدفء وأشعة الشمس، كما أن الهندوسية تعطى اللون الأصفر فى أهمية كبيرة ضمن شعائرها الخاصة، حيث أنه يدل على المعرفة والعلم الروحاني، كما أنه أيضًا يرمز للون الربيع فى الهند.