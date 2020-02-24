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"تمكين المرأة بصناعة السياحة والمجال الاقتصادي" ندوة لقومى للمرأة بالأقصر

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:29 م
"تمكين المرأة بصناعة السياحة والمجال الاقتصادي" ندوة لقومى للمرأة بالأقصر جانب من فعاليات الندوة
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، ندوة توعوية لشباب الجامعات بالمعهد العالى للسياحة بالأقصر "إيجوث" وذلك بعنوان "تمكين المرأة فى مجال صناعة السياحة والمجال الاقتصادي" وأيضاً تمت مناقشة قضية "العنف ضد المرأة" خلال الندوة، وبحضور الدكتورة سعاد سعد مقررة فرع القومى للمرأة بالأقصر، ونيفين وديع وأمانى مدنى وشيرين النجار وجيهان عبد الدائم عضو الفرع، ومحمود أبو الحجاج محامى مكتب شكاوى المرأة، ومن معهد "إيجوث" الدكتور صالح عبد المعطى عميد المعهد، ومساعد عميد المعهد الدكتور سلامة عمار.

وحضر فعاليات الندوة 36 طالبة و32 طالب من طلبة المعهد، حيث تحدثت الدكتورة سعاد سعد مقررة فرع القومى للمرأة بالأقصر، عن التمكين الاقتصادى للمرأة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتحدث الدكتور سلامة عمار مساعد عميد المعهد، عن تمكين المرأة فى صناعة السياحة والتحديات التى تواجهها، وتحدث محمود أبو الحجاج محامى مكتب شكاوى المرأة عن قضية العنف ضد المرأة والقوانين والتشريعات والعقوبات لقضايا الختان والتحرش والاغتصاب وهتك العرض، وتحدثت نيفين وديع عضو الفرع بالأقصر، عن الشمول المالى والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتحول الإلكترونى فى المعاملات المالية.

وكانت قد صرحت الدكتورة سعاد سعد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، أنه تم خلال الفترة الماضية العمل فى حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى يطلقها المجلس القومى للمرأة، وذلك تحت شعار "احميها من الختان"، حيث تم الوصول إلى آلاف السيدات بقرى ونجوع محافظة الأقصر، موضحةً أنه بدأت فعاليات طرق الأبواب بقرى الأقصر المختلفة، بقيادة أعضاء وعضوات الفرع بالأقصر بمشاركة 50 رائدة ريفية وعدد من الواعظات والراهبات فى طرق الأبواب، ومازالت الحملة مستمرة لخدمة سيدات الأقصر، حيث تستهدف الحملة الوصول إلى 10 آلاف زيارة خلال الأيام المقبلة.

 


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