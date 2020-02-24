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تكدس مرورى بمعظم محاور القاهرة والجيزة بسبب تراكمات مياه الأمطار

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:29 م
تكدس مرورى بمعظم محاور القاهرة والجيزة بسبب تراكمات مياه الأمطار زحام مرورى بمحاور الجيزة والقاهرة
كتب عبد الرحمن سيد

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ظهرت كثافات مرورية أعلى محاور وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال خلال فترة الذروة المسائية للزحام المرورى الناتجة عن تجمعات مياه الأمطار بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والطرق الدائرية، فى ظل انتشار رجال المرور بكافة المحاور والميادين، لسحب الكثافات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وشهد محور صلاح سالم بمعظم اتجاهاته بظهور كثافات مرتفعة بسبب تراكمات مياه الأمطار، للقادم من نفق الأزهر ومناطق وسط المدينة الى مصر الجديدة، مع وجود تكدسات مرورية بمحيط أنفاق المرغنى والعروبة حيث يتم شفط مياه الأمطار من تلك الأماكن، بوسط 15 سيارة شفط مياه، كما يتواجد تباطؤ شديد فى حركة السيارات بمعظم مطالع ومنازل الكبارى منها أكتوبر و15 مايو ومحور 26 يوليو والطريق الدائرى بالتزامن مع هطول الأمطار

 

ويشهد شارع السودان بنزلة محور صفط اللبن كثافات مرورية ويظهر تباطؤ فى حركة السيارات من أمام جامعة القاهرة للمتجه إلى مدينة السادس من أكتوبر، وتوجد كثافات مرورية عالية بشارع السودان للقادم من إمبابة وفى طريقه إلى شارع التحرير، وكذلك الأمر للمتجه من كوبرى الجلاء وصولا لشارع السودان، وتزدحم السيارات بكورنيش النيل وصولا لكوبرى الجامعة، وحتى دوران ميدان النهضة.

 

وشهد شارع جامعة الدول العربية، كثافات للمتجه من مناطق ناهيا وصولا إلى شارع شهاب ومنه إلى ميدان مصطفى محمود، ومن شارع السودان وصولا لمطلع كوبرى 15 مايو، وتنفرج الحركة المرورية حتى أعلى الماريوت، وتزدحم حتى نزلة وزارة الخارجية، وتظهر كثافات أخرى بكورنيش النيل أمام ماسبيرو وصولا إلى كوبرى الساحل.

 

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى كوبرى أكتوبر للعديد من السيارات للمتجه من ميدان رمسيس وصولا إلى محور النصر حتى ميدان الشهيد هشام بركات "رابعة" سابقا بسبب تراكمات المياه، وكذلك الأمر أعلى أكتوبر من شارع البطل أحمد عبد العزيز للمتجه مناطق وسط البلد، وفى الاتجاه العكسى وصولا إلى ميدان مصطفى محمود، وبمعظم مطالع ومنازل الكبارى.

 

وظهرت أحجام مرورية بميدان الدقى بدء من مطلع الكوبرى حتى بين السرايات وصولا لإشارة جامعة القاهرة، وكذلك الأمر فى الاتجاه من الجامعة حتى وزارة الزراعة، كما شهد شارع التحرير فى الاتجاهين كثافات مرورية للقادم من شارع السودان حتى الجلاء والعكس، بينما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى الجيزة المعدنى للمتجه من شارعى الهرم وفيصل وصولا لميدان الجيزة، بسبب زيادة الأحمال.

 

وتباطأت حركة السيارات أعلى محور الشهيد بالتجمع الخامس للمتجه من القاهرة الجديدة وصولا إلى مدينة نصر، وظهرت كثافات أخرى للمتجه من شارع الطيران وصولا إلى الطريق الدائرى ومكرم عبيد وعباس العقاد، فى ظل تواجد لرجال المرور بكافة الشوارع لتنظيم حركة المرور.

 

وظهرت أحجام مرورية أعلى محور 26 يوليو بتقاطع منطقة الكبارى وصولا لكوبرى 15 مايو، وفى الاتجاه العكسى لمدينة السادس من أكتوبر،  وتباطئت حركة السيارات بطريق المطار وأمام جهاز المركزى للمحاسبات حتى نفق المرغنى، وظهرت كثافات مرتفعة أعلى محور صفط اللبن للمتجه من شارع السودان الى الدائرى وصولا الى أعلى مناطق بولاق فى الأتجاهين.

 

وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الإسكندرية الزراعى للقادم من القادم حتى الأقاليم، بسبب هطول الأمطار وأعمال إنشاء كوبرى مشاة بمنطقة قلما، وظهرت كثافات أخرى أعلى كوبرى قليوب حتى طلعة الطريق الدائرى، وللمتجه إلى الأقاليم، ومن الدائرى بمنطقة قليوب حتى الوراق والمريوطية والعكس، بسبب زيادة الأحمال على الطريق.


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كوبرى أكتوبر

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