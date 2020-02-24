تعليم الوادى الجديد : 75 مليون جنيه لإقامة وصيانة 23 منشأة تعليمية

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن صلاح مرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن إقامة وصيانة منشآت تعليمية بمراكز المحافظة الخمسة بتكلفة 75 مليون جنيه، مؤكداً على البدء في إقامة 11 مدرسة جديدة بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة "الخارجة - الداخلة - الفرافرة - باريس -بلاط "، تبدأ بالمدرسة المصرية اليابانية، والتي تقام على مساحة 10 آلاف متر بمدينة الخارجة بتكاليف 23 مليون جنيه، وتشمل مدارس الرواد للتعليم الأساسي وخالد بن الوليد للتعليم الأساسي، والراشدة وافطيما للتعليم الأساسي والجزائر للتعليم الابتدائي وعزبة الموشية للتعليم الأساسي والشهداء للتعليم الأساسي والموشية وجورمشين 7 الابتدائي وعمر بن الخطاب وملحقة المعلمين للتعليم الابتدائي.

وأضاف مرغنى ، أن أعمال الصيانة الشاملة تشمل 12 مدرسة موزعة بين الإدارات التعليمية الخمس، وجري الانتهاء من نحو 50 % من حجم الأعمال بهذه المدارس، لافتًا إلى ، أن الوادي الجديد يحظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية، خاصة بقطاع التعليم، وهناك خطوات جادة لتطبيق منظومة التعليم الحديثة وتوفير الآليات اللازمة، لإنجاحها على أرض المحافظة وفى مقدمتها احتياج المحافظة من المنشآت التعليمية.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، صلاح مرغني، أعلن اليوم الإثنين، عن انطلاق فعاليات المشروع الوطني للقراءة لطلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية وبمشاركة 420 مدرسة.

وأكد صلاح، أن الهدف من اطلاق المشروع الوطني للقراءة هو تشجيع الطلاب بالمدارس علي العودة للقراءة الصحيحة ونشر ثقافة الاطلاع علي الكتب الخارجية وتعريف الطلاب برموز العلم في مصر والوطن العربي ومختلف دول العالم.

أضاف صلاح، أن القراءة هي أسلوب حياة، وأن القراءة هي البداية والنهاية لتحقيق معرفة أفضل وغرس قيم هامة في نفوس الطلاب في تلك المرحلة من عمر طلاب المدارس، لتشكيل عقولهم ومنحهم ثقافة ومعرفة تمكنهم مواجهة الأفكار المغلوطة.

من ناحية أخري، أجري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، جولات تفقدية مكثفة لعدد من المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية منذ الصباح الباكر.

استهل جولته بمدرسة السلام الإعدادية القديمة، ومشيدًا بالمجهودات المبذولة للانتهاء من تركيب مظلات داخل المدرسة لحماية المتعلمين وذلك بناءا على توجيهات محافظ الإقليم ومنحه المدرسة 20 ألف جنيه دعما لتركيب تلك المظلات.

وعقب ذلك توجه مرغنى لتفقد سير منظومة العمل داخل فصول مدرسة الشعراوي الثانوية للبنات، بمدينة الخارجة، مؤكدا على أنه يجرى العمل بلجان المتابعة لمتابعة سير العمل داخل المدارس، منتقلا لمدرسة الزهور الإعدادية حيث تحاور مع الطلاب داخل الفصول حول المنهج الدراسي ومنظومة العمل داخل المدرسة

وأنهى مرغنى، جولته بتفقد مدرسة معاذ بن جبل الابتدائية ومتابعة العمل بحملة 100 مليون صحة والتي يجرى تنفيذها بالمرحلة الابتدائية للكشف المبكر عن أمراض السمنة والتقزيم والأنيميا، حيث أكد مرغنى على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لتؤدي الحملة أعمالها على أكمل وجه.