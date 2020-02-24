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تعليم البحر الأحمر تحقق فى شكوى بشأن تحرش معلم بوالدة إحدى التلميذات

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:46 م
تعليم البحر الأحمر تحقق فى شكوى بشأن تحرش معلم بوالدة إحدى التلميذات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تحقق مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في شكوي اتهام معلم بمدرسة ابتدائية بمدينة الغردقة بالتحرش  بوالدة إحدى التلميذات، وإجبار التلميذات على أخذ دروس خصوصية لديه، وذلك بعد شكوى تقدم بها أولياء الأمور بالمدرسة للمديرية .
 
وأعلن هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه جار التحقق من صحة الواقعة، وفي حالة صحتها، سيجري إحالة المذكرة إلى الشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلم .
 
وأوضاف مدير التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية،أن المديرية لا تقبل بأي مخالفات داخل المدارس، مؤكدا أن هناك متابعات دورية للعملية التعليمية في المدارس من قبل المديرية، وأنه سمع  الشكوى من أولياء الأمور، وجار التحقق من صحتها.
 
وفى تفاصيل الشكوي التي قدمها أولياء أمور مدرسة السلام الابتدائية بنات بمدينة الغردقة، لمديرية التربية والتعليم اتهموا فيها أحد معلمي المدرسة، بسوء أخلاقه وارتكابه واقعة منافية للآداب داخل المدرسة تتمثل في التحرش بوالدة إحدى التلميذات، بالإضافة إلى إرهابه للتلميذات، وفرضه عليهن دروسا خصوصية  وان المدرس دائم التهديد للتلميذات حتى وصل به الأمر، بأن يتحرش بوالدة إحداهن داخل المدرسة، وذلك عندما جاءت لتطمئن على ابنتها، وتدخلت إدارة المدرسة، بإنهاء المشكلة وديا.
 
كما اكد أولياء الأمور في شكواهم ان المدرس المذكور يقوم بتدريس مادة الدراسات الاجتماعية ويقوم بالتلاعب في درجات الطلاب لإجبارهن علي أخذ دروس خصوصية عنده، وأنه قام بتهديد مديرة المدرسة بان هناك تلاعب في دفتر الحضور والانصراف وان هناك بعض المدرسين في المدرسة لا يحضرون .كان أعلن هشام منير، مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات سابقة له عن توزيع  2397 جهاز تابلت بمدارس المديرية على الطلاب بمدارس المحافظة المختلفة، طبقا للخريطة الموضوعة، كذلك تم توزيع الكتب المدرسية فور وصولها للمديرية والخاصة بالترم الثانى للعام الدراسي، حيث وصلت الكتب بنسبة 100% وتم توزيعها على الطلاب.
مذكرة-والدة-طالبة-من-تحرش-معلم
مذكرة والدة طالبة من تحرش معلم

 

معلم-يتحرش-بوالدة-طالبة
معلم يتحرش بوالدة طالبة

 


البحر الاحمر

مديرية التربية والتعليم بالبحر الاحمر

الغردقة

تحرش معلم بوالدة تلميذة

مدرسة السلام الابتدائية

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