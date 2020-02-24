تعطيل الدراسة فى المستوطنات بجنوب إسرائيل خشية صواريخ المقاومة

كتب - هاشم الفخرانى

عطّل الجيش الإسرائيلى الدراسة فى المستوطنات المتاخمة على حدود قطاع غزة، ليس فقط للمدارس، وإنما فى عدة كليات أكاديمية أيضا.

وأوضحت الإذاعة العامة الإسرائيلية، فإن 65 ألف طالب وطالبة يسكنون المنطقة، بقوا في منازلهم جراء هذا القرار، أما على مستوى حركة المرور، فقد منع الجيش سير القطار الذى يربط مدينة بئر السبع بمدينة أشكلون (عسقلان)، ويمر عبر بعض المحطات فى المستوطنات الإسرائيلية الواقعة بالقرب من الحدود مع القطاع.

كما أمر الجيش بإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية التى تربط تلك البلدات ببعضها البعض. وأوصى السائقين بعدم ركن السيارات على جوانب الطريق، خشية إطلاق قذائف مضاد للدروع من قطاع غزة، على سيارات إسرائيلية تمر بالشوارع القريبة من الحدود والمكشوفة للقطاع، كما سبق وأن جرى في تصعيد سابق من الطرفين.

بالإضافة إلى ذلك، فقد قرر الجيش الإسرائيلى إغلاق شاطئ "زيكيم" فى أشكلون أمام المستجمين، ومنع المدنيين من الوصول إلى عدة مناطق إسرائيلية بالقرب من الحدود. ومنع الجيش التجمهر خارج المبانى المغلقة أى فى الهواء الطلق.

وقال مصدر فلسطينى مطلع أن السلطات الإسرائيلية ابلغت الجانب الفلسطيني بقرار اغلاق معبر بيت حانون ايريز حتى اشعار اخر. وأضاف المصدر أن الجانب الإسرائيلى قام صباح اليوم بإرجاع كافة الفلسطينيين من المعبر، وكذلك ارجاع حافلة أهالى المعتقلين المقرر ذهابهم لزيارة ذويهم فى السجون الإسرائيلية.