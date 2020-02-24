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تعرف على نصائح "الصحة" للوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:00 م
تعرف على نصائح "الصحة" للوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا كورونا - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح  للمواطنين ومقدمي الخدمات الطبية لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية ومرض فيروس كورونا 2019 ( كوفيد-19)، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، حيث أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى، أن هذه النصائح تهدف إلى الوقاية من الإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية عن طريق تجنب لمخالطة اللصيقة لأى شخص لديه أعراض نزلات برد أو انفلونزا.
 
وأضاف مجاهد، أن النصائح شملت أيضا استخدام المناديل عند السعال أو العطس، ويجب التخلص من المناديل فى سلة مهملات مغلقة بالإضافة إلى طهى اللحوم جيدًا، وعدم التعامل مع الحيوانات دون اتباع أساليب الوقاية، لافتا إلى أن النصائح تتضمن أيضًا الحرص على نظافة اليدين بالماء والصابون أو استخدام معقم مثل الكحول، وغسل اليدين جيدًا بعد السعال أو العطس وبعد التعامل مع الحيوانات، وعند رعاية المرضى وبعد الانتهاء من اللعب وبعد العودة من الخارج، وقبل تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض، مشيرًا إلى أن هذه النصائح تمكن الشخص من حماية نفسه، ومن حوله من أى أمراض معدية.
 
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الأمراض المعدية يتم انتقالها من شخص لآخر عن طريق الرذاذ الناتج عن العينين، والعطس، والرشح، والكحة،  لافتا إلى أن أعراض الإصابة فيروس كورونا 2019 تشمل أعراض العدوى الشائعة مثل الحمى، والسعال، وضيق التنفس، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب فورًا إذا ظهرت أي من هذه الأعراض على الشخص.
 
ووجه "مجاهد" عددًا من النصائح  لمقدمي الرعاية الصحية لحماية أنفسهم والمرضى من انتقال أي أمراض أو فيروسات معدية، مثل غسل  اليدين بالصابون أوتدليكها بمعقم لمدة لا تقل عن 40 ثانية قبل البدء في أي إجراءات تتعلق بتعقيم وتنظيف الأدوات الطبية، وقبل التعامل مع أي مريض، وبعد التعامل مع المرضى والبيئة المحيطة بهم، وقبل ارتداء أدوات الوقاية الشخصية وبعد نزعها، بالإضافة إلى تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس وتشجيع الآخرين على ذلك، وارتداء كمامة طبية وقفازات ونظارات واقية للعينين أثناء التعامل مع المرضى المصابين بأعراض تنفسية حادة، مؤكدًا أهمية الإبلاغ على الفور إذا ظهرت أعراض السعال أو العطس أو الشعور بالحمى بعد تقديم الرعاية لمريض مشتبه في إصابته بأي أمراض معدية.
 
وقال إنه يجب على مقدمى الرعاية الطبية ارتداء  "الماسك الواقى" عند التعامل مع شخص مصاب بأمراض معدية أوعند السعال أو الرشح، موضحًا أن هذه الأقنعة لا تكون فعالة إلا عند استخدامها مع تنظيف اليدين باستمرار وغسلها جيدًا بالماء والصابون، وعند استعمالها يجب معرفة طرق استخدامها والتخلص منها بشكل آمن.
 
يذكر أن وزارة الصحة، كانت قد أعلنت عن تخصيص خط ساخن برقم 105 لتلقى استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

 


الصحة

الامراض المعدية

كورونا فيروس

اخبار مصر

اخبار اليوم

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