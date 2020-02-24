تعرف على نصائح "الصحة" للوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح للمواطنين ومقدمي الخدمات الطبية لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية ومرض فيروس كورونا 2019 ( كوفيد-19)، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، حيث أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى، أن هذه النصائح تهدف إلى الوقاية من الإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية عن طريق تجنب لمخالطة اللصيقة لأى شخص لديه أعراض نزلات برد أو انفلونزا.

وأضاف مجاهد، أن النصائح شملت أيضا استخدام المناديل عند السعال أو العطس، ويجب التخلص من المناديل فى سلة مهملات مغلقة بالإضافة إلى طهى اللحوم جيدًا، وعدم التعامل مع الحيوانات دون اتباع أساليب الوقاية، لافتا إلى أن النصائح تتضمن أيضًا الحرص على نظافة اليدين بالماء والصابون أو استخدام معقم مثل الكحول، وغسل اليدين جيدًا بعد السعال أو العطس وبعد التعامل مع الحيوانات، وعند رعاية المرضى وبعد الانتهاء من اللعب وبعد العودة من الخارج، وقبل تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض، مشيرًا إلى أن هذه النصائح تمكن الشخص من حماية نفسه، ومن حوله من أى أمراض معدية.