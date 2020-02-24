تعرف على مشروع مصنع تدوير القمامة بشبين الكوم قبل زيارة وزير التنمية المحلية

المنوفية - محمد فتحى

يعد مصنع تدوير القمامة من أهم المشروعات على أرض المحافظة، حيث يقام على مساحة ( 5 ) أفدنة وبتكلفة إجمالية تقدر 130 مليون جنية، وسعة إنتاجية تصل إلى 500 طن يوميا من القمامة، بما يساهم بشكل كبير فى الإرتقاء بمنظومة النظافة ، وقد تم الإنتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية للمصنع بأحدث التكنولوجيا العالمية لإجراء عملية الفرز وفق الإشتراطات البيئية والصحية والعلمية التى تكفل الإستفادة من هذه النفايات، مع الإعلان عن طرح المصنع للاستثمار من خلال شركات متخصصة وذو خبرة عالية فى مجال تدوير القمامة.

ويقوم اليوم الاثنين اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتفقد مشروع مصنع تدوير القمامة بحى غرب شبين الكوم.

كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قرار رقم (3) لسنة 2020 بضم الدكتور محمد حسين محمود وكيل كلية الهندسة جامعة طنطا لعضوية اللجنة المشكلة بقرار رقم 695 لسنة 2019 بالمجان للمشاركة فى مهام اللجنة لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال الإشراف على التنفيذ وسحب العينات والإستلام لمشروعات وأعمال رصف الطرق بالمحافظة.

فيما سبق وتم الإستعانة الدكتور أحمد عزمى بكلية الهندسة جامعة طنطا للمشاركة فى تقييم أعمال الكهرباء بمصنع تدوير القمامة والمقام بمدينة شبين الكوم.

هذا وقد أكد الدكتور مجدى عبدالرؤف سبع رئيس جامعة طنطا على تعاونه الكامل ودعمه لخطط التنمية بمحافظة المنوفية .

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على أهمية التعاون الدائم والوثيق بين الجهاز التنفيذى للمحافظة وجامعة طنطا بإعتبارها بيت الخبرة فى تقديم كافة الإستشارات العلمية ولما لها من دور فعال فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع .

يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك والوثيق بين محافظة المنوفية وجامعة طنطا وإيماناً بدورها المجتمعى فى تحقيق التنمية المستدامة وبناء المجتمع ، تشارك جامعة طنطا بعدد من الإستشاريين والأساتذة فى خطط التنمية الشاملة بالمنوفية وذلك بالمجان بهدف الإرتقاء والنهوض بالمشروعات التنموية التى تقام على أرض المحافظة.

جدير بالذكر، أن مشروع نقل مقلب أبو خريطة والتخلص من هذه النفايات بالطرق العلمية والصحية الأمنة خطوة حقيقية للإرادة الجادة والتعاون المثمر و أهم المشروعات التى تبنتها وزارتى التنمية المحلية ووزارة البيئة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمحافظة المنوفية ،وذلك للحد من الآثار السلبية والبيئية الضارة الناجمة عن المقلب والحد من معاناة الأهالى بتلك المنطقة السكنية للتخلص من هذه النفايات المتراكمة والتى تمثل أكثر المشاكل المؤرقة لكافة المسئولين على مدار 30 عام دون إيجاد حلول فعلية لنقله والحد من أضراره حتى تبنت وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ومحافظة المنوفية دراسة وخطة علمية وفق ضوابط وشروط إقتصادية وبيئية لنقل المخلفات ودفنها وتحويل المقلب إلى مصنع ومحطة تدوير المخلفات وإنشاء مصنع لتدوير القمامة على مساحة المقلب لإستقبال النفايات من المراكز والمدن على مستوى المحافظة بقدرة إستيعابية تقدر بحوالى ضعف الكمية الحالية .