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تعرف على ما تم باجتماع لجنة وحدة حساب البحوث العلمية بجامعة المنوفية

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:28 م
تعرف على ما تم باجتماع لجنة وحدة حساب البحوث العلمية بجامعة المنوفية جانب من الاجتماع
المنوفية-محمد فتحى

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ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماع لجنة مجلس إدارة وحدة حساب البحوث العلمية رقم  (158)بحضور الدكتور شوقى الصباغ عميد كلية التجارة والدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة والدكتور ايمن عميرة عميد كلية الهندسة الالكترونية والدكتور جاسر العزب وكيل معهد الكبد للدراسات العليا والبحوث والدكتور مجدى مطر وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث و مدير عام الحسابات الخاصة و مدير وحدة حساب البحوث العلمية.

وصدقت اللجنة على محضر الجلسة السابقة وناقشت اللجنة مايستجد من أعمال كما وافقت اللجنة على تعزيز بند أبحاث وتجارب لكلية العلوم وكلية الزراعة والتربية النوعية لدعم الأبحاث بالأقسام العلمية كما تمت الموافقة على شراء 9 أجهزة حساب آلى لكلية العلوم لميكنة قطاع الدراسات العليا.

وأوضح القاصد أن اللجنة وافقت على استرداد الرسوم الدراسية التى سددها بعض  أعضاء الهيئة المعاونة المسجلين للحصول على درجات علمية والمقيدين لدرجات الماجستير والدكتوراه خارج الجامعة ،كما وافقت اللجنة على زيادة الارتباط الخاصة بتجهيز قاعة الفديو  كونفرانس بكلية التجارة كما وافقت على شراء أجهزة علمية لمعمل المهارات بكلية الطب للتدريب على مناظير الجراحة العامة والنساء والمسالك البولية.

ووجه القاصد بضرورة عمل مشروع تطبيقى تموله الجامعة يكون له مردود تطبيقى فعلى لخدمة العملية البحثية والطلاب بالجامعة.

وكان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قد إفتتح فعاليات المؤتمر 21 لقسم الباطنة بكلية الطب بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و والدكتور محمود قورة عميد الكلية  والدكتور عبد الله بهنسى رئيس القسم ورئيس المؤتمر.

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته الدائمة بالمشاركة فى مؤتمرات كلية الطب وتميزها على كافة المستويات وتغطيتها لمختلف التخصصات والأقسام، والتطور الملحوظ الذى يشهده القطاع الطبى، والبحث عن كل ماهو جديد فى المجال الطبى لتطوير الخدمة البحثية والعلاجية.

كما رحب رئيس الجامعة بالطلاب المتواجدين من جامعات أخرى فى إطار التبادل الطلابى بين الجامعات، للتدريب العملى فى الكلية، وأهمية المشاركة الطلابية فى هذه الملتقيات لاكتساب مهارات جديدة، والإطلاع على أحدث العلاجات والأبحاث، متمنيا التوفيق لفعاليات المؤتمر والخروج بتوصيات هامة تخدم العملية التعليمية والبحثية.

وأشاد عميد الكلية بقسم الباطنة  ووحداته  الخمس ومايقدمونه من خدمات طبية متميزة للمرضى وأكد على أهمية التعاون بين الأقسام فى عقد المؤتمرات  العملية وورش العمل لتقديم خدمات  علاجية متميزة بمجهود الجميع وأعلن أن إدارة الكلية مكتبها  مفتوح دائما لتلقى أى أفكار تساهم فى خدمة الطالب والمريض

واشار رئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر تناول من خلال 3 جلسات علمية  12 حاضرة وبحث علمى الرعاية الصحية والطبية فى فترة ما قبل و بعد العلاج التداخلى للأمراض بمشاركة الأقسام الطبية المختلفة إلى جانب استعراض المعايير العالمية للتعامل مع الحالات الحرجة وتقيمها قبل وبعد الجراحة  بحضور عدد كبير من اطباء الباطنة العامة و أمراض الغدد الصماء و أمراض الكلى و أمراض  الجهاز الهضمى و الكبد و أمراض الدم و المناعة و التخدير و الجراحة بكليات الطب ووزارة الصحة والتأمين الصحي.

مقرر المؤتمر الدكتور سعيد خميس ومنظم المؤتمر الدكتور عبد الناصرجادالله والدكتور هيثم بدر، وتراس اللجان العلمية دكتور صبرى شعيب والدكتور علاء عبد السلام والدكتور اشرف غريب والدكتور محمود عمارة.


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