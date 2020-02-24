تعافى 20 من بين 22 حالة مصابة بفيروس كورونا فى ماليزيا

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أعلنت وزارة الصحة الماليزية، عن تعافى شخصين آخرين من فيروس كورونا الجديد (Covid-19) فى البلاد، ليصل عدد المتعافين من الفيروس حاليا إلى 20 شخصا من بين 22 حالة، وقال وزير الصحة الماليزى الدكتور ذوالكفلى أحمد - فى بيان، اليوم الاثنين، نقلته وكالة الأنباء الماليزية (بيرناما)، "إن المتعافيين الجديدين كانا من الحالتين الـ14 والـ19 المؤكدتين بالإصابة اختباريا فى 5 و12 فبراير الجاري، مشيرا إلى عدم ورود حالة إصابة جديدة إلى اليوم، ليظل بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى ماليزيا 22 حالة، بما فيها حالتان تحت العلاج والمتابعة".

وكانت الحكومة الماليزية قد أعلنت فى وقت سابق عن ارتفاع إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى ماليزيا إلى 22 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتين جديدتين، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام رسمية فى كوالالمبور، وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم أن حالتى الإصابة الجديدتين هما لمواطنين صينيين، أحدهما رجل أعمال (27 عاما) من مدينة (كوانزو) الصينية ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس خلال فحصه أمس الجمعة، فى جمارك "بوكيت كايو هيتام" بولاية "قدح" التى تقع بالقرب من حدود ماليزيا مع تايلاند؛ ليتم نقله بعد ذلك إلى جناح العزل وتثبت إصابته بالفيروس.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الحالة الثانية هى لسيدة تبلغ من العمر 32 عاما مقيمة فى ماليزيا، إلا أن المعلومات تفيد بأنها قامت بزيارة إلى الصين فى الفترة من 22 حتى 30 من يناير الماضي.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الماليزية وان عزيزة وان إسماعيل، قد أكدت أن بلادها منعت دخول جميع سفن الرحلات البحرية المغادرة من موانىء صينية أو العابرة منها إلى أراضيها بشكل مؤقت، وأخبرت المسئولة الماليزية صحفيين أمس الأحد، بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء (برناما) الماليزية - أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لمنع انتشار فيروس "كورونا" إثر اكتشاف إصابة مواطنة أمريكية على متن السفينة، تبلغ من العمر 83 عاما، بالفيروس.