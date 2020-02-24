سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 02:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تعافى 20 من بين 22 حالة مصابة بفيروس كورونا فى ماليزيا

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:54 م
تعافى 20 من بين 22 حالة مصابة بفيروس كورونا فى ماليزيا محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة الماليزية، عن تعافى شخصين آخرين من فيروس كورونا الجديد (Covid-19) فى البلاد، ليصل عدد المتعافين من الفيروس حاليا إلى 20 شخصا من بين 22 حالة، وقال وزير الصحة الماليزى الدكتور ذوالكفلى أحمد - فى بيان، اليوم الاثنين، نقلته وكالة الأنباء الماليزية (بيرناما)، "إن المتعافيين الجديدين كانا من الحالتين الـ14 والـ19 المؤكدتين بالإصابة اختباريا فى 5 و12 فبراير الجاري، مشيرا إلى عدم ورود حالة إصابة جديدة إلى اليوم، ليظل بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى ماليزيا 22 حالة، بما فيها حالتان تحت العلاج والمتابعة".
 
وكانت الحكومة الماليزية قد أعلنت فى وقت سابق عن ارتفاع إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى ماليزيا إلى 22 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتين جديدتين، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام رسمية فى كوالالمبور، وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم أن حالتى الإصابة الجديدتين هما لمواطنين صينيين، أحدهما رجل أعمال (27 عاما) من مدينة (كوانزو) الصينية ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس خلال فحصه أمس الجمعة، فى جمارك "بوكيت كايو هيتام" بولاية "قدح" التى تقع بالقرب من حدود ماليزيا مع تايلاند؛ ليتم نقله بعد ذلك إلى جناح العزل وتثبت إصابته بالفيروس.
 
وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الحالة الثانية هى لسيدة تبلغ من العمر 32 عاما مقيمة فى ماليزيا، إلا أن المعلومات تفيد بأنها قامت بزيارة إلى الصين فى الفترة من 22 حتى 30 من يناير الماضي.
 
وكانت نائبة رئيس الوزراء الماليزية  وان عزيزة وان إسماعيل، قد أكدت أن بلادها منعت دخول جميع سفن الرحلات البحرية المغادرة من موانىء صينية أو العابرة منها إلى أراضيها بشكل مؤقت، وأخبرت المسئولة الماليزية صحفيين أمس الأحد، بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء (برناما) الماليزية - أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لمنع انتشار فيروس "كورونا" إثر اكتشاف إصابة مواطنة أمريكية على متن السفينة، تبلغ من العمر 83 عاما، بالفيروس.
 

ماليزيا

الصحه الماليزيه

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفير الصين فى روسيا يعلن تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا"

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:06 م

الصين تحذر من السفر لأمريكا بسبب المعاملة غير العادلة فى إجراءات مكافحة كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:51 ص

كوريا الشمالية تفرض حجرًا صحيًا على 380 أجنبيًا لتجنب انتشار كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:39 ص

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى إيطاليا إلى 155 شخصا

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:34 ص

تأجيل انطلاق دورى كوريا الجنوبية للقدم بسبب كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:22 ص

كوريا الجنوبية: البرلمان يلغى جلسته العامة اليوم بسبب فيروس كورونا الجديد

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:30 ص

الصين لا تبحث إصدار إرشادات متعلقة بالسفر لدول تتزايد فيها حالات كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:18 ص

الصحة العالمية: 367 إصابة بفيروس كورونا خارج الصين خلال الـ 24 ساعة

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:15 ص

15 دولة تشدد إجراءات دخول الوافدين من كوريا الجنوبية بسبب فيروس كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:02 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة