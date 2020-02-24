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تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى البحرين

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:12 ص
تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى البحرين فيروس كورونا - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا COVID-19 لمواطن بحرينى قادم من إيران، حيث تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه وتم نقله فورا للعلاج والعزل وإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من إصابته بالفيروس وبدء تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض.

وحسب وكالة أنباء البحرين، أكدت وزارة الصحة أنها قامت باتباع جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة إثر اشتباهها بإصابته بالفيروس حيث تم إجراء التحاليل اللازمة عبر فريق طبي مختص كما تم استدعاء المخالطين للمريض وتطبيق إجراءات العزل المعتمدة عليهم.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة، من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما من قبل فريق متخصص من الصحة العامة والاتصال بهم يوميًا للتأكد من خلوهم من أى أعراض والتزامهم بإرشادات العزل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا كوفيد 19  بحسب المعايير الدولية والتي ‫أوصت بها منظمة الصحة العالمية وذلك وفقًا لخطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية للفيروس.

وتهيب الوزارة بكافة المواطنين والمقيمين إلى أنه في حال شعورهم بالأعراض التالية المرتبطة بفيروس كورونا COVID-19 مثل ارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة في التنفس، أو في حال سفرهم لأحد البلدان المصابة بالفيروس أو اختلاطهم بأحد المسافرين إليها أو اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس، البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

 

 


البحرين

كورونا

وزارة الصحة البحرينية

فيروس كورونا

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