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ترامب يرتدى الشال الهندى ويخلع حذائه فى منزل غاندى.. صور

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:32 ص
ترامب يرتدى الشال الهندى ويخلع حذائه فى منزل غاندى.. صور ترامب فى منزل غاندى
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الهند استقبلت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشكل حافل ومبهج فى أول زيارة له للبلاد تستغرق 36 ساعة تهدف إلى إعادة تأكيد العلاقات الأمريكية الهندية والتى تقدم صورة خارجية تثير الحسد للرئيس فى العام الذى يسعى فيه لإعادة انتخابه.

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" فى أحمدآباد غرب الهند، وخرج موكب ترامب ببطء إلى الشوارع التى اصطف فيها مئات الآلاف من المتفرجين، وكانت تلك المحطة الأولى فى يوم التقاط الصور الرئاسية والذى يشمل زيارة إلى المنزل السابق لزعيم الاستقلال المهاتما غاندى ومسيرة فى ملعب الكريكت الضخم ورحلة إلى تاج محل.

اقنعة ترامب ومودى
اقنعة ترامب ومودى

اصطف الراقصون بالزى الهندى التقلدى وقارعو الطبول على السجادة الحمراء التى بدأت من على سلالم الطائرة الرئاسية فى حفل الاستقبال الصاخب الذى لم يحظى به ترامب فى كثير من رحلاته الخارجية والتى شهدت بعضها احتجاجات هائلة أو مصافحات باردة. لكنه تلقى عناقا حارا من رئيس الوزراء الهندى المتحالف معه إيديولوجيا نيرندرا مودى.

ايفانكا وزوجها
ايفانكا وزوجها

وتحول مودى إلى الحشود فى الملعب الذى يستوعب أكثر 100 ألف شخص، الذى غنى مع الحاضرين عبر مكبرات الصوت أغنية "ماكو مان" وفى زيارته لمنزل غاندى أدى ترامب صلاة مرتديا "الشال" وخلع حذائه.

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الهند تنفذ برنامج قوى للقضاء على الفقر، وأصبح هذا الأمر قريبا فى البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحترم وتقدر الجهود التى تبذلها الهند من أجل مكافحة الفقر.

مجسم لترامب فى شوارع الهند
مجسم لترامب فى شوارع الهند

أضاف الرئيس ترامب خلال كلمته أمام حشود من الشعب الهندى فى مدينة أحمد آباد، أن الولايات المتحدة يوجد بها 4 ملايين مواطن هندى ويقومون بدور رائع فى بلادنا مشددا على أنهم يعملون فى مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا وغيرها وأنه باسم الشعب الأمريكى يوجه الشكر للشعب الهندى لدوره فى إثراء مختلف الجوانب فى الولايات المتحدة.

دونالد ترامب وميلانيا
دونالد ترامب وميلانيا

 

كعكتى أرز تحمل صورة وجه ترامب ومودى
كعكتى أرز تحمل صورة وجه ترامب ومودى

 


ترامب

زيارة ترامب للهند

رئيس وزراء الهند

منزل غاندى

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