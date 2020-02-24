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ترامب: واشنطن ستوقع صفقة لبيع مروحيات عسكرية للهند بقيمة 3 مليار دولار

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:37 م
ترامب: واشنطن ستوقع صفقة لبيع مروحيات عسكرية للهند بقيمة 3 مليار دولار ترامب وزوجته ميلانيا
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 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن بلاده سوف توقع صفقة لبيع مروحيات ومعدات عسكرية أخرى للهند تقدر قيمتها بنحو 3 مليار دولار. 
وأضاف ترامب - في تصريحات أدلى بها لراديو (صوت أمريكا) في نشرته باللغة الإنجليزية - يقول : "إن العلاقات بين الولايات المتحدة والهند تمضي بصورة طيبة" ، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستظل دائمًا صديقًا مخلصًا وداعمًا للشعب الهندي.
وتابع ترامب يقول : "إن الولايات والهند ملتزمتين بالعمل معًا في مواجهة الإرهاب"، مضيفًا "أن حدودنا ستظل مغلقة دائمًا أمام الإرهاب والإرهابيين وجميع أشكال التطرف".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وصل فى وقت سابق اليوم الى نيودلهى فى زياة تستغرق 36 ساعة ، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتجارية بين الدولتين ، فيما تعتبر اول زيارة يقوم بها الى الهند منذ تولى مقاليد الرئاسة فى الولايات المتحدة.
 

كما التقطت عدسات وكالة رويترز للأنباء، عدد من الصور للرئيس ترامب وزوجته ميلانيا ترامب وإبنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر والوفد الأمريكي الذى يزور الهند الآن، أثناء تجولهم في تاج محل التاريخى.

 

وقالت صحيفة نيوزويك الأمريكية ، إن زيارة الرئيس دونالد ترامب لتاج محل في الهند سبقها تنظيف للمقابر بهذا المعلم التاريخى لأول مرة منذ 300 عام، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام هندية.

 

وكان ترامب قد وصل إلى مدينة أحمد أباد بالهند اليوم الاثنين في أول زيارة رسمية له للبلاد والتي سيزور خلالها تاج محل بمدينة أكرة أوتار برداش وقت غروب الشمس.

 

 


ميلانيا

ترامب

الهند

الولايات المتحدة

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