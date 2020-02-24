ترامب: ستعمل أمريكا والهند على تقوية بلديهما وجعل مستقبلهما أكثر إشراقًا

كتب محمد تهامى زكى

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن أمريكا والهند تعملان على تقوية بلادهما وإثراء شعبهما، مؤكدا أن هذه العلاقات ليست سوى البداية.

وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر باللغة الهندية، "ستعمل أمريكا والهند على تقوية بلديهما وإثراء شعبهما، وجعل مستقبلهما أكثر إشراقًا من أى وقت مضى، هذه ليست سوى البداية".



ترامب

فى نفس السياق أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة بصدد التوقيع على صفقة لتزويد الهند بمروحيات حربية وغيرها من المعدات العسكرية بقيمة 3 مليارات دولار، لافتا إلى أن واشنطن ونيودلهي ملتزمتان بالعمل على وقف الإرهابيين ومحاربة فكرهم، مؤكدا أن بلاده تتطلع لتوفير "أفضل المعدات العسكرية " إلى الهند، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادى معها.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها زيارة الرئيس ترامب أمام حشد من الجماهير الهندية فى مدينة أحمد آباد غربى الهند، اليوم الاثنين، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث شدد ترامب خلال كلمته على استمرار العمل مع باكستان من أجل القضاء على الإرهاب، معبرا عن أمله فى تخفيف حدة التوتر في المستقبل بين كافة دول جنوب آسيا.

وأضاف ترامب، أنه يبحث مع رئيس الوزراء الهندي سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن واشنطن في المراحل الأولى من الطريق إلى إبرام صفقة تجارية "لا تصدق" مع نيودلهي، معربا عن أمله فى تحسين المناخ الاستثماري في الهند، وأن الولايات المتحدة تتطلع إلى تطوير التعاون في مجال الفضاء مع الهند.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وصل صباح اليوم الاثنين، إلى الهند فى زيارة رسمية من المقرر أن تستغرق يومين وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وكذلك حل النزاعات التجارية بين البلدين. وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية أن ترامب وصل إلى مطار "أحمد آباد" الدولى، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكى سيقوم في وقت لاحق بتقديم التحية الهندية "ناماستى" بولاية "جوجارات" مسقط رأس رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.

ومن المتوقع أن يزور ترامب - برفقة السيدة الأولى ميلانيا - مدينة "أجرا" لرؤية ضريح تاج محل ، ثم يتوجه إلى دلهي حيث من المقرر أن يجري محادثات على مستوى الوفود مع مودي غدا الثلاثاء قبل العودة إلى واشنطن.