ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان حال نجحت المفاوضات

واشنطن أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأحد أنه سيوقع على اتفاق سلام مع حركة طالبان الأفغانية، حال أدت المفاوضات إلى إنهاء الحرب فى أفغانستان التى استمرت 18 عامًا.

وقال ترامب ، الذى انتقد مرارا استمرار وجود قوات بلاده بأفغانستان، فى تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض قبيل مغادرته إلى نيودلهي" إن القوات الأمريكية فى أفغانستان منذ 19 سنة، ونرى أن قادة طالبان يريدون التوصل لاتفاق ونحن كذلك".

وكانت إدارة الرئيس ترمب قد أعلنت فى الشهر الماضى أنها توصلت إلى اتفاق مبدئى مع طالبان على خفض الهجمات تمهيدا لاتفاق سلام وتزامنا مع الاستعداد لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ويرى مراقبون أن الاتفاق يتوقف على ما وصفه المسئولون الأمريكيون بأنه خفض للعنف لمدة أسبوع والسارى حاليا.

يذكر أن أكثر من 2400 جندى أمريكى قتلوا وأصيب أكثر من 20 ألفا فى أفغانستان منذ غزو الولايات المتحدة لتلك الدولة عقب أحداث الحادى عشر من سبتمبر فى 2001، كما قدرت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" أن الحرب الأفغانية كلفت دافعى الضرائب الأمريكية نحو 737 مليار دولار.

وهناك قرابة 13 ألف جندى أمريكى فى أفغانستان، تتوزع مهامهم بين تدريب قوات الأمن الأفغانية وتنفيذ مهام لمكافحة الإرهاب.