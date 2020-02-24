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تراجع جماعى لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 10 قطاعات

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:10 ص
تراجع جماعى لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 10 قطاعات بورصة الكويت
كتب ـ هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 10 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.2% خاسرا 74.920 نقطة ليصل إلى مستوى 6096.24 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.22% خاسراً 83.34 نقطة ليصل إلى مستوى 6765.21 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.2% خاسراً 57.91 نقطة ليصل إلى مستوى 4771.87 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.11%، خاسرا 55.02 ليصل إلى مستوى 4898.25 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 95.7 مليون سهم بقيمة 21.6 مليون دينار كويتى عبر 4592 صفقة.
 
وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.87%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.89%، فقطاع العقار بنسبة 1.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.53%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.15%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.89%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.83%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.68%. 
 
وجاء سهم "شركة أسمنت الهلال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 5.15%، تليه شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 4.14%، ثم شركة مينا العقارية بنسبة 2.82%، فيما تصدر سهم "شركة التمدين الاستثمارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.91% ثم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.87%، ثم شركة الديرة القابضة بنسبة 9.81%.
 
وفى سياق متصل، أعلنت شركة كامكو للاستثمار، بصفتها المصفى للصناديق المالية وهى صندوق برقان المالى، صندوق جلوبال السندات، صندوق الجازى النقدى، صندوق الاستثمارات المباشرة،  عن الدعوة لاجتماع جمعية حملة الوحدات لمناقشة جدول الأعمال والمتضمن الإطلاع على تقرير مصفى الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالى للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، والإطلاع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، والإطلاع على البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

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