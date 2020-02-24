تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 13620 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 1851 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 15488 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 5063 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل مستوى 1252 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1357 نقطة.

وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على سهم شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

فيما قررت إيقاف التداول على أسهم 4 شركات وهى مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى مجموعة عامر القابضة، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 2 مليون سهم، 2 مليون سهم، كما اشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 3 آلاف سهم.

فيما باعت إدارة شركتى البنك التجارى الدولى، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 3 آلاف سهم، 100.4 ألف سهم، على التوالى، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 18601 سهم.