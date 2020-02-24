تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.95% بختام التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.95% خاسرا 235.85 نقطة ليغلق عند مستوى 7747.10 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.41% خاسرا 31.74 نقطة ليغلق عند مستوى 7781.90 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 181.6 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 8 شركات، فيما تراجعت 186 شركة.

وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 4.48%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.21%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 3.76%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.73%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.66%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.53%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.39%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.38%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.04%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.80%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.77%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.72%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.71%، ثم قطاعى إنتاج الأغذية والرعاية الصحية بنسبة 2.38%.

وجاء سهم "الوطنية للتعليم" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.94%، ثم عطاء بنسبة 1.91%، ثم أسواق المزرعة بنسبة 1.85%، فيما جاء سهم "بروج للتأمين" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 8.12%، ثم صناعة الورق بنسبة 7.44%، ثم شمس بنسبة 7.21%.

وفى سياق آخر البنك السعودى للاستثمار، عن صافى ربح خلال السنة المالية الحالية وبلغ 330 مليون ريال مقابل 1.444 مليار ريال، وأرجع سبب يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.

وجاء انخفاض صافي الربح بنسبة 58.5% نتيجة بشكل رئيسي من الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات، وذلك نتيجة الارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، قابله انخفاض في إيجار ومصاريف مباني، ومخصصات الزكاة وضريبة الدخل.

ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.9% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في دخل أتعاب خدمات بنكية، وأرباح تحويل عملات أجنبية، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، و مكاسب من سندات الدين والمدرج قيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، ودخل عمليات أخرى، قابله انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، وتوزيعات أرباح.