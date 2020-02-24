تجديد حبس عاطلين بتهمة حيازة المواد المخدرة فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس عاطلين ضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائها في الشرابية15 يوما علي ذمة التحقيقات

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة تلقى إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة تفيد ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الفودو "وزنت 750 جرام"- مبلغ مالى- هاتف محمول.

كما تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين "وزنت 105 جرام" - مبلغ مالى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وحدد القانون عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة :

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.