سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 08:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة حيازة المواد المخدرة فى الشرابية

الإثنين، 24 فبراير 2020 07:10 م
تجديد حبس عاطلين بتهمة حيازة المواد المخدرة فى الشرابية حشيش ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس عاطلين ضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائها في الشرابية15  يوما علي ذمة التحقيقات

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة تلقى إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة تفيد ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الفودو "وزنت 750 جرام"- مبلغ مالى- هاتف محمول.

كما تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين "وزنت 105 جرام" - مبلغ مالى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وحدد القانون عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة :

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 


تجديد حبس

ضبط عاطل

إتجار المخدرات

مواد مخدرة

قسم الشرابية

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

وادى "الدئيب" أطول الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية.. طوله 200 كيلو متر من وادى العلاقى لشاطئ البحر الأحمر.. يمتاز بمناظرة الطبيعية الخلابة..وأرضه تصلح للزراعة الموسمية.. وتسكنه قبائل البشارية والعبابدة

وادى "الدئيب" أطول الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية.. طوله 200 كيلو متر من وادى العلاقى لشاطئ البحر الأحمر.. يمتاز بمناظرة الطبيعية الخلابة..وأرضه تصلح للزراعة الموسمية.. وتسكنه قبائل البشارية والعبابدة

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة