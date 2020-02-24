تجديد حبس أب عذب نجلته حرقا بمساعدة شقيقته بالشرقية 15 يوما

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنح قسم ثاني الزقازيق، اليوم، تجديد حبس مواطن وشقيقته، لإشتراكهما في تعذيب نجلته الطفلة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي أشرف عليها المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمنالشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من المقد شريف الحملي، نائب مأمور قسم ثاني الزقازيق، يفيد بلاغا المواطنية" ت أ ف" 42 سنة عاملة بشركة أمن تابعة لمستشفي حكومي بمحافظة الشرقية، أثناء عودتها من عملها شاهدت طفلة في حالة بكاء أمام منزلها بقرية كفر الحصر دائرة مركز الزقازيق، و أن الطفلة تدعي" دم ع غ" 13 سنة مصابة بحروق وسحجات بالظهر والساقين، وبسؤالها أكدت قيام والدها وشقيقته بالتعدي عليها بالضرب المبرح ممدا دفعها للهروب من المنزل، فإصطحبتها لقسم الشرطة وحررت محضر بالواقعة.

وبسؤال الطفلة في محضر بقسم ثاني الزقازيق أفادت بقيام والدها" مع ع" 43 سنة سايس مقيم دائرة قسم ثاني الزقازيق، وشقيقته" م" 41سنة ربة منزل، بتعذيبها بحروق في الرقبة من الناحية اليسري، وتحرر عن الواقعةالمحضر رقم 2244 جنح قسم ثاني الزقازيق لسنة 2020،تمكن ضباط مباحث قسم ثاني الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس المباحث، من ضبط الأب وشقيقته، وتم إحالتهما للنيابة العامة، التي قررت بإشراف المستشار الدكتور ـأحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنبو الشرقية، حبسهما أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، لتعريضهما حياة الطفلة للخطر، وعرض الطفلة علي الطب الشرعي، لبيان ما بها من إصابات وتاريخ الإصابات وكيفية حدوثها، كما قررت النيابة إيداع الطفلة أحدي دور الرعاية، وتكليف لجنة من الطفولة والأمومة بالشرقية بعمل تقرير عن حالة الطفلة وحالتها النفسية وعرضه علي النيابة العامة.