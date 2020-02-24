تجار: تونس تطرح مناقصة لشراء 125 ألف طن من قمح الطحين

رويترز

قال تجار أوروبيون اليوم الاثنين، إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة عالمية لشراء نحو 125 ألف طن من قمح الطحين اللين.

ويمكن توريد القمح من مناشئ خيارية.

وأضاف التجار أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة يوم الثلاثاء 25 فبراير.

وجرى طلب القمح للشراء على خمس شحنات حجم الواحدة 25 ألف طن للشحن في الفترة بين 15 مارس و25 مايو بناء على المنشأ المختار.

وفي المناقصة السابقة المُعلن عنها في 17 يناير، اشترى ديوان الحبوب التونسي 100 ألف طن من القمح وفقا للتقديرات، وكان أقل سعر 245.99 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.