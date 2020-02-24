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خالد صلاح
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تأجيل انطلاق دورى كوريا الجنوبية للقدم بسبب كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:22 ص
تأجيل انطلاق دورى كوريا الجنوبية للقدم بسبب كورونا كورونا
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قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الإثنين إن رابطة دورى كرة القدم المحلية قررت تأجيل انطلاق الموسم الجديد للبطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد. وكان من المقرر أن تنطلق مباريات الموسم الجديد فى كوريا الجنوبية السبت المقبل.

واتخذ قرار تأجيل جميع المباريات خلال اجتماع طارىء لمجلس إدارة الرابطة عقد فى العاصمة سول.

وقالت يونهاب أيضا إن الرابطة طلبت من ممثلى كوريا الجنوبية الأربعة فى دورى أبطال آسيا إقامة مبارياتهم خلف أبواب مغلقة وبدون جمهور.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 161 حالة عدوى جديدة بالفيروس اليوم الإثنين ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة فيها إلى 763 إصابة. وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى كوريا الجنوبية إن الفيروس تسبب فى وفاة سبعة مواطنين حتى الآن.

وتسبب فيروس كورونا، الذى أصاب نحو 77 ألف شخص وأدى إلى وفاة أكثر من 2500 فى الصين منذ ظهوره، فى إلغاء وتأجيل الكثير من الأحداث والأنشطة الرياضية فى آسيا أيضا.

وقالت يونهاب اليوم الإثنين إن مدينة بوسان التى تبعد بنحو 450 كيلومترا إلى الجنوب الشرقى من سول "تفكر جديا" فى تأجيل بطولة العالم لتنس الطاولة المقررة فيها فى الشهر المقبل بسبب الفيروس أيضا.

وقال الاتحاد الدولى لتنس الطاولة والاتحاد الكورى الجنوبى للعبة إنهما سيطلبان النصيحة من منظمة الصحة العالمية ومن حكومة كوريا الجنوبية فيما يتصل بإجراءات السلامة الخاصة بالبطولة.


كورونا

كوريا الجنوبية

دورى كرة القدم

فيروس كورونا

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