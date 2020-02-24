بوتين: سنزود الجيش الروسى والبحرية بأحدث الأسلحة والعتاد

موسكو /أ ش أ/

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الأحد، أنه سيتم تزويد الجيش والبحرية الروسيين بأحدث الأسلحة والعتاد بما فى ذلك أنظمة ليزرية وأنظمة تفوق سرعة الصوت.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، عن بوتين قوله فى مناسبة بالكرملين للاحتفال بيوم المُدافعين عن أرض الآباء "سنبذل قصارى جهدنا ليصبح جيشنا وبحريتنا أكثر تطورًا وتقدمًا وهذا يستلزم تعزيز قدرات قواتتنا الاستراتيجية وتوفير أحدث عتاد لجميع أفرع الجيش ويشمل ذلك الأنظمة الليزرية وأنظمة تفوق سرعة الصوت والأنظمة دقيقة التصويب".

وأضاف "كما نتعهد بنماذج هى فى الواقع أسلحة المستقبل.. تحولنا بالفعل من مرحلة التجارب إلى مرحلة وضع هذه الأسلحة فى الخدمة القتالية المستمرة".

ويجرى الاحتفال يوم المدافعين عن أرض الآباء فى الـ 23 فبراير من كل عام منذ عام 1922 كذكرى لتأسيس الجيش الأحمر وكان يُطلق عليه حتى عام 1993 يوم جيش وبحرية الاتحاد السوفيتي.