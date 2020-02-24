سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 03:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: سنزود الجيش الروسى والبحرية بأحدث الأسلحة والعتاد

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:00 ص
بوتين: سنزود الجيش الروسى والبحرية بأحدث الأسلحة والعتاد فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الأحد، أنه سيتم تزويد الجيش والبحرية الروسيين بأحدث الأسلحة والعتاد بما فى ذلك أنظمة ليزرية وأنظمة تفوق سرعة الصوت.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، عن بوتين قوله فى مناسبة بالكرملين للاحتفال بيوم المُدافعين عن أرض الآباء "سنبذل قصارى جهدنا ليصبح جيشنا وبحريتنا أكثر تطورًا وتقدمًا وهذا يستلزم تعزيز قدرات قواتتنا الاستراتيجية وتوفير أحدث عتاد لجميع أفرع الجيش ويشمل ذلك الأنظمة الليزرية وأنظمة تفوق سرعة الصوت والأنظمة دقيقة التصويب".

وأضاف "كما نتعهد بنماذج هى فى الواقع أسلحة المستقبل.. تحولنا بالفعل من مرحلة التجارب إلى مرحلة وضع هذه الأسلحة فى الخدمة القتالية المستمرة".

ويجرى الاحتفال يوم المدافعين عن أرض الآباء فى الـ 23 فبراير من كل عام منذ عام 1922 كذكرى لتأسيس الجيش الأحمر وكان يُطلق عليه حتى عام 1993 يوم جيش وبحرية الاتحاد السوفيتي.

 


بوتين

الرئيس الروسى

أحدث الأسلحة والعتاد

الجيش الروسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بوتين: دمرنا فصائل إرهابية مزودة بعتاد نوعى بسوريا لمنع تهديدات جدية لروسيا

الأحد، 23 فبراير 2020 04:56 م

الكرملين: بوتين يؤيد عقد قمة رباعية حول سوريا

الأحد، 23 فبراير 2020 02:19 م

السباق الرئاسى الأمريكى فى مرمى نيران موسكو.. مرشح الحزب الديمقراطى يطالب روسيا بالابتعاد عن الانتخابات ..بيرنى ساندرز : بوتين استبدادى يحاول تدمير الديمقراطية ..و "الكرملين" :"البارانويا" تتزايد مع الانتخابات

السبت، 22 فبراير 2020 10:00 م

بوتين يبحث الوضع فى إدلب مع أعضاء مجلس الأمن القومى الروسى

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف يؤدى الطلاب "المكفوفين" امتحانات الثانوية العامة؟

كيف يؤدى الطلاب "المكفوفين" امتحانات الثانوية العامة؟

الآثار تحدد قيمة أسعار تذاكر متحف الغردقة الأول فى محافظة البحر الأحمر

الآثار تحدد قيمة أسعار تذاكر متحف الغردقة الأول فى محافظة البحر الأحمر

وائل الإبراشى ينفرد بتفاصيل بيع مكتب الراحل أحمد زكى فى الهرم بمقتنياته.. محامى العائلة: الصور والمقتنيات كلها كراكيب.. وائل جسار: أغانى المهرجانات مصيرها الزوال مثل مطربات الجسد فى لبنان.. فيديو

وائل الإبراشى ينفرد بتفاصيل بيع مكتب الراحل أحمد زكى فى الهرم بمقتنياته.. محامى العائلة: الصور والمقتنيات كلها كراكيب.. وائل جسار: أغانى المهرجانات مصيرها الزوال مثل مطربات الجسد فى لبنان.. فيديو

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا بعد حفل سموحة

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا بعد حفل سموحة

صابر الرباعى: أهنئ الإعلام بإعادة الروح للتليفزيون المصرى.. فيديو

صابر الرباعى: أهنئ الإعلام بإعادة الروح للتليفزيون المصرى.. فيديو

التأمين الصحى: مسئول عن رضاء المنتفعين فى كل مستشفى أو وحدة لحل المشكلات

التأمين الصحى: مسئول عن رضاء المنتفعين فى كل مستشفى أو وحدة لحل المشكلات

الجناينى: وحياة دينى اللى أصدر عقوبات السوبر قاض.. والزمالك لم يخطرنا بالانسحاب

الجناينى: وحياة دينى اللى أصدر عقوبات السوبر قاض.. والزمالك لم يخطرنا بالانسحاب

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة