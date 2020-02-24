بلومبرج: إسرائيل تبحث إقامة مراكز تصويت خاصة فى الانتخابات بسبب كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن هناك مخاوف من تأثير فيروس كورونا على الانتخابات البرلمانية المقرر إجرائها فى إسرائيل الأسبوع المقبل، لافتة إلى إن لجنة الانتخابات المركزية فى إسرئيل تدرس إمكانية إقامة مراكز تصويت خاصة للمواطنين المعرضين لكورونا مع تحذير المسئولين من أن احتمال زرع تقارير كاذبة عن انتشار الوباء لإخافة الناخبين وإبعادهم عن المشاركة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتينياهو فى اجتماع خاص مع الوزراء ومسئولين آخرين لمناقشة انتشار تفشى كورونا، إنه ربما يكون هناك كافة أنواع العناصر، بما فيها الأجنبية، التى قد تحاول التدخل فى الانتخابات بهذه لطريقة، ولدينا اهتمام كبير بوقف هذا.

وتقول بلومبرج إنه لم يتم تسجيل حالة إصابة شديدة بالفيروس فى إسرائيل، وقد طلب من 200 إسرائيلى فرض حجر صحى على أنفسهم فى المنزل بعد اتصالاهم بمجموعة من السائحين القادمين من كوريا الجنوبية الذين تبين حملهم للفيروس بعد عودتهم من رحلة إلى إسرائيل. وكان هناك 11 إسرائيليا على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس وتم فرض الحجر الصحى عليهم فى المستشفى بعد عودتهم، بينهم امرأة تبين أنها تحمل الفيروس.

وتعد هذه الانتخابات هى الثالثة فى إسرائيل فى أقل من عام، وسيتطلب إقامة مراكز خاصة للتصويت للأشخاص الخاضعين للحجر الصحى تحديد مناطق معزولة وحشد فرق منفصلة للعمل معهم. وقد منعت وزارة الصحة الإسرائيلية أى شخص تم إرساله إلى الحجر من مغادرة المنزل، والإعفاء الخاص من التصويت سياتى من الوزيرن بحسب ما ذكرت لجنة الانتخابات.

وكان بنك لئومى الإسرائيلى قد توقع أن يكون لفيروس كورونا تأثيرا معتدلا على اقتصاد تل أبيب هذا العام ليبطئ النمو الاقتصادى لأقل من 2%، بينما كانت التوقعات الخاصة بالناتج المحلى 3%.