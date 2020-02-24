سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 11:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بلومبرج: إسرائيل تبحث إقامة مراكز تصويت خاصة فى الانتخابات بسبب كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:50 ص
بلومبرج: إسرائيل تبحث إقامة مراكز تصويت خاصة فى الانتخابات بسبب كورونا بنيامين نتنياهو
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن هناك مخاوف من تأثير فيروس كورونا على الانتخابات البرلمانية المقرر إجرائها فى إسرائيل الأسبوع المقبل، لافتة إلى إن لجنة الانتخابات المركزية فى إسرئيل تدرس إمكانية إقامة مراكز تصويت خاصة للمواطنين المعرضين لكورونا مع تحذير المسئولين من أن احتمال زرع تقارير كاذبة عن انتشار الوباء لإخافة الناخبين وإبعادهم عن المشاركة.

 وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتينياهو فى اجتماع خاص مع الوزراء ومسئولين آخرين لمناقشة انتشار تفشى كورونا، إنه ربما يكون هناك كافة أنواع العناصر، بما فيها الأجنبية، التى قد تحاول التدخل فى الانتخابات بهذه لطريقة، ولدينا اهتمام كبير بوقف هذا.

وتقول بلومبرج إنه لم يتم تسجيل حالة إصابة شديدة بالفيروس فى إسرائيل، وقد طلب من 200 إسرائيلى فرض حجر صحى على أنفسهم فى المنزل بعد اتصالاهم بمجموعة من السائحين القادمين من كوريا الجنوبية الذين تبين حملهم للفيروس بعد عودتهم من رحلة إلى إسرائيل. وكان هناك 11 إسرائيليا على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس وتم فرض الحجر الصحى عليهم فى المستشفى بعد عودتهم، بينهم امرأة تبين أنها تحمل الفيروس.

 وتعد هذه الانتخابات هى الثالثة فى إسرائيل فى أقل من عام، وسيتطلب إقامة مراكز خاصة للتصويت للأشخاص الخاضعين للحجر الصحى تحديد مناطق معزولة وحشد فرق منفصلة للعمل معهم. وقد منعت وزارة الصحة الإسرائيلية أى شخص تم إرساله إلى الحجر من مغادرة المنزل، والإعفاء الخاص من التصويت سياتى من الوزيرن بحسب ما ذكرت لجنة الانتخابات.

 وكان بنك لئومى الإسرائيلى قد توقع أن يكون لفيروس كورونا تأثيرا معتدلا على اقتصاد تل أبيب هذا العام ليبطئ النمو الاقتصادى لأقل من 2%، بينما كانت التوقعات الخاصة بالناتج المحلى 3%.

 


إسرائيل

كورونا

الانتخابات فى إسرائيل

الحجر الصحى باسرائيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نتنياهو يعلن خططا لإنشاء 3000 منزل استيطانى قرب القدس الشرقية

الخميس، 20 فبراير 2020 03:50 م

نتنياهو يعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة فى القدس المحتلة

الخميس، 20 فبراير 2020 02:35 م

3 سيناريوهات متوقعة حال فوز نتنياهو بانتخابات الكنيست.. سجنه سيؤدى إلى انهيار جديد للحكومة.. ودعوة رابعة للانتخابات.. والحل الأمثل فوز تحالف "أزرق- أبيض".. واستطلاع للرأى: "بيبى" رئيسا للوزراء

الخميس، 20 فبراير 2020 11:00 ص

وزارة العدل الإسرائيلية: محاكمة نتنياهو تبدأ فى 17 مارس

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

العربية: تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابى هشام عشماوى " تحديث"

العربية: تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابى هشام عشماوى " تحديث"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

أوباميانج يعادل محمد صلاح فى رقم مميز بالدوري الإنجليزي

أوباميانج يعادل محمد صلاح فى رقم مميز بالدوري الإنجليزي

التعليم: الكنترولات تتسلم استمارات طلاب الثانوية العامة نهاية مارس المقبل

التعليم: الكنترولات تتسلم استمارات طلاب الثانوية العامة نهاية مارس المقبل

ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان حال نجحت المفاوضات

ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان حال نجحت المفاوضات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة