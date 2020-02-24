برنامج "أيو سينما" لطلاب جامعة الإسكندرية أسبوعيا

الإسكندرية - فريق المحافظات

افتتح الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب ، أولى فاعليات برنامج "أيو سينما"، كأحد أبرز برامج بناء القدرات المعرفية والقيادية لطلاب الجامعة، وذلك بمسرح رعاية الشباب وبمشاركة الدكتور صلاح سليمان رائد فريق الصفوة المركزى بالجامعة، والعديد من طلاب جامعة الإسكندرية، وسيتم تنظيم البرنامج كل يوم خميس من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنه والنصف مساءً بمسرح الجامعة، وسيتم الإعلان عن البرنامج بين طلاب الجامعة بجميع كلياتها.

كما سيتولى الفريق المركزى لرابطة الصفوة بالجامعة وغيرهم تنظيم البرنامج والإعلان عنه وعن موعد ومكان انعقاده، وتوزيع إشعارات رغبه بالحضور والمشاركة للطلاب .

تضمن الافتتاح عرض فيلم تسجيلى يحمل العديد من الرسائل الهادفة للشباب بطريقة تثير إنتباههم إلى ضرورة تحمل المسئولية، وتحفزهم لبناء قدراتهم من أجل مستقبلهم،ومشاركتهم فى البحث عن حلول لمشاكل مجتمعهم.

وفى كلمته أكد الدكتور هشام جابر أن البرنامج الجديد الذى تضيفه جامعة الإسكندرية إلى أنشطتها يهدف لخدمة طلابها، وبناء قدراتهم، باعتباره برنامج يتنوع بين الثقافى والعلمي، ويهدف لنشر المعرفة، وجذب إهتمام الشباب للمحافظة على الموارد الطبيعية المتاحة، وأدارة البيئة، وفهم وتبنى أهداف التنمية المستدامة لخير الحاضر والمستقبل، بالأضافة لكونه أحد برامج بناء القدرات المعرفية والقيادية للشباب التى تتبناها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية والمجمع العلمى المصري.

وفى ختام اللقاء دار نقاش بين طلاب جامعة الإسكندرية وبين الدكتور هشام جابر والدكتور صلاح سليمان ، وقد أبدى الطلاب اهتمامهم ورغبتهم فى استمرار برنامج أيو سينما وعرضه لأفلام مماثلة أسبوعيآ لما لمسوه من عمق الرسالة التى يحملها البرنامج وما يمكن أن يضيفه فى بناء قدراتهم المعرفية والقيادية، والتى تعتمد على توصيل الرسالة من خلال مجموعة من العروض المعرفية القصيرة لمتخصصين فى الموضوع يتبعها مجموعة من الأفلام الوثائقية التى تخدم أهداف البرنامج وتحفز الشباب لحمل رسالته والعمل بها والأقتداء بها.



برنامج أيو سينما لطلاب جامعة الإسكندرية



برنامج أيو سينما لطلاب جامعة الإسكندرية