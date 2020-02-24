"بحوث الصحراء" : ننفذ مشروع حصاد الامطار وتنمية الوديان والمراعى بمطروح

قام الدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، والدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمحطات، بحضور وفد من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" برئاسة الدكتورة مدير مكتب "ايفاد" بالقاهره فى زياره لمطروح لوضع الخطة التنفيذية للمرحلة الاولي من مشروع "برايد" لتعزيز القدرة على الموائمة فى البيئات الصحراوية بمحافظة مطروح، والذي ينفذه مركز بحوث الصحراء بمحافظة مطروح، بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".

وقام الوفد بزيارة العديد من المواقع والتعرف على الطبيعة على اولويات احتياجات المواطنين وتحديدها لتنفيذها حلال المرحلة المقبلة، وتم عقد سلسله من الاجتماعات مع البدو والقيادات التنفيذية بمركز التنمية المستدامة التابع للمركز حتى يمكن التعرف على المشاكل على ارض الواقع ووضع اولويات التنفيذ.

قال الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء ،إن الهدف الرئيسى للمشروع هو تخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من ابناء مطروح وسيوه ومنطقة جنوب العلمين من خلال تنفيذ حزمة من الانشطة التى تحقق التنمية المستدامة فى مناطق عمل المشروع، كما كلف وزير الزراعة مركز بحوث الصحراء بتنفيذ خطط تفصيلية للتنفيذ الفعال لكل انشطة المشروع بالتعاون مع جميع الاطراف داخل الوزارة والوزارات الاخرى ذات العلاقة.

وأضاف "مصيلحى"، إن المشروع يهدف لتطوير المجتمعات البدوية لتحقيق التنمية المستدامة. موضحا ان مشروع "برايد" يوجه انشطته وتمويله من الايفاد بالأساس الي الاستثمار في البشر وتنمية القدرات للمزارعين والمرأة الريفية، بأساليب الزراعة المتطورة، وعلى الصناعات الصغيرة التي تساهم في تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة ابناء المحافظة،

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، أن انشطة المشروع تشكل ايضا تنمية الثروة الحيوانية، والنباتية بالمحافظة. موضحا انه من خلال المشروع وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتعليم والصحة سيتم انشاء مدارس متنوعة، ومستشفيات لتقديم الرعاية الصحية بصفة مستمرة طوال العام، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة وقدرات المزارعين والمراة الريفية.

وشدد "مصيلحي "، على اهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (ايفاد) ومساهماته الجادة فى النهوض بقطاع الزراعة المصرية من خلال تمويله لعدد من المشروعات التنموية فى مجال الزراعة، لافتا الى اهمية تخصيص تمويل احد هذه المشروعات لمحافظة مطروح، بإعتبارها البوابة الغربية لمصر، من خلال مركز بحوث الصحراء وبالتنسيق والتعاون مع محافظة مطروح.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمحطات، إن ابرز ما يميز هذا المشروع هو التكامل بين العديد من الانشطة حيث سيتم تنفيذ انشطة تتعلق بالمنطقة الممتدة من غرب الضبعة وحتى السلوم والتى تعتمد على الامطار، موضحا إنه سيتم تنفيذ انشطة تتعلق بحصاد مياه الامطار وتتمية وتاهيل الوديان وتطهير الابار الرومانية القديمة وتنمية المراعى والثروة الحيوانية والرعاية البيطرية وانشاء مدارس ووحدات صحية ثابتة ومتنقلة وفصول لمحو الامية وانشاء وتمهيد الطرق للربط بين المجتمعات والقرى والنجوع.

وأضاف "زغلول" انه سيتم أيضا تنفيذ انشطة تتعلق بالتنمية الزراعية بواحة سيوه ، وكذلك انشطة تتعلق بالصحة والتغذية السليمة والتعليم واجراء دراسة مستفيضة لايجاد حلول لمشاكل الصرف الزراعى بواحة سيوة بالاضافة الى تنفيذ انشطة تستهدف تقديم الدعم الفنى لشباب الخريجين فى الاراضى الجديدة بمنطقة المغرة.