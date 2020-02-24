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اليوم.. البابا تواضروس يرسم دفعة جديدة من الكهنة في أول أيام الصوم الكبير

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:00 ص
اليوم.. البابا تواضروس يرسم دفعة جديدة من الكهنة في أول أيام الصوم الكبير قداسة البابا تواضروس الثانى
كتبت سارة علام

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يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات القداس الإلهي اليوم الإثنين بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون ثم يصلى البابا قداس رسامة (تكليف بالخدمة) دفعة جديدة من القساوسة للخدمة بمصر والمهجر عقب صلوات القداس وذلك في أول أيام الصوم الكبير.

كشفت مصادر كنسية، انتهاء الكنيسة من فحص التزكيات والطعون المقدمة تجاه الكهنة الجدد إذ تشمل الدفعة الجديدة من الرسامات كهنة للخدمة بأفريقيا وبأستراليا وبالقاهرة الكبرى.

وأوضح المصدر، أن الكنيسة أبلغت الكهنة الجدد رسميًا بمواعيد طقس الرسامة ووزعت دعوات حضور القداس الإلهي مع قداسة البابا تواضروس على الكهنة وأسرهم وكذلك الآباء أساقفة الإيبراشيات التي يخدم فيها الكهنة الجدد على أن تقضى تلك الدفعة فترة الأربعين يومًا اللازمة لإعداد الكاهن الجديد بدير الأنبا بيشوي بالتزامن مع الصوم الأربعيني المقدس.

تنص لائحة اختيار الكهنة على شروط معينة لابد أن تتوافر في كل مرشح أهمها حسن السير والسلوك وألا يكون قد أدين من قبل المجلس الإكليريكي للكنيسة من قبل، ولم يسبق اتهامه جنائيًا في أية قضية وألا يزيد عمره عن 50 عامًا وألا يقل عن 30 عامًا وأن تحصل الكنيسة على إقرار من زوجة المرشح بموافقتها على اتجاهه للخدمة ككاهن وأن يكون مضى على هذا الزواج سنة ميلادية كاملة، وإقرار من المرشح ألا يمتهن عمل أخر غير الخدمة الكنسية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، وأن يكون درس في إحدى الكليات أو المعاهد الكنسية ويمكن استثناء بعض المرشحين من هذا الشرط، وأن يكون خدم في الكنيسة المرشح لها مدة لا تقل عن 6 أشهر.

ويتلو القساوسة الجدد تعهد الخدمة أمام شعب الكنيسة الحاضرين وينص على" أنا المسكين... المدعو لنعمة الكهنوت على المذبح المقدس فى كنيسة... بحى... مدينة.. أتعهد أمام الله رب الأرباب وراعى الرعاة وأمام ملائكته وقديسيه وأمام أبى قداسة البابا... (أو نيافة الأنبا...) وأمام الاكليروس وكل الشعب"، وبأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسى إلى النفس الأخير وأن احترم قوانين الكنيسة المقدسة وأحافظ على تقليدها وطقوسها وتعليمها، وأن أبذل كل جهدى فى تعليم الشعب الإيمان السليم، وقيادته فى حياة القداسة والبر"

 

 


كهنة جدد

البابا تواضروس يرسم كهنة

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