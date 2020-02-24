النيابة الإدارية تحيل 16موظفا ببريد الفيوم للمحكمة بتهمة اختلاس 6ملايين جنيه

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 16 متهماً من العاملين بمكتب بريد سرسنا ومنطقة بريد الفيوم، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية اختلاس مبالغ مالية قدرت قيمتها ما يجاوز 6 ملايين جنيه، ومخالفات مالية وإدارية بمكتب بريد سرسنا ومنطقة بريد الفيوم.

كانت النيابة الإدارية بالفيوم - القسم الرابع تلقت بلاغ الهيئة القومية للبريد، بشأن القضية رقم 2494 لسنة 2018 إدارى طامية، والمقيدة برقم 362 لسنة 2018 اموال عامة عليا، ضد / وكيل بمكتب بريد سرسنا (المتهم الأول )، التابع لمنطقة بريد الفيوم ، لاختلاسه أموال المودعين، التي يختص بإجراء عمليات السحب والإيداع عليها، وذلك عن طريق تزويره لإيصالات المعاملات، مما ترتب عليه الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها.

فيما انتهت النيابة العامة إلى طلب إحالة المتهم للمحاكمة التأدبيية، و ذلك عقب سداده جملة المبالغ المختلسة ًوالفوائد المستحقة عليها، وهو ما بلغ قيمته ما يزيد عن 6 ملايين جنيه.

وكانت النيابة الإدارية بالفيوم القسم الرابع،ةباشرت تحقيقاتها في القضية رقم 114 لسنة 2019 أمام احمد هيبة وكيل أول النيابة، وتحت إشراف المستشار مصطفي حمزاوي مدير النيابة.

واسفرت التحقيقات عن قيام وكيل مكتب بريد سرسنا ( المتهم الأول ) باختلاس الأموال المودعة بالمكتب وذلك خلال الفترة من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨ والمقدرة بما يزيد عن خمسة مليون جنيه دون فوائد التأخير ليصبح إجمالي المبالغ المستحقة بعد إضافة فوائد التأخير ما يجاوز الستة مليون جنيه واحتفاظه بها فترة من الزمن بشكل مؤقت والقيام بإيداعها في تواريخ لاحقه وقيامه بالتزوير في إيصالات السحب والإيداع الخاصة بالمكتب وذلك بالتوقيع بدلاً من العملاء على تلك الإيصالات الخاصة بالإيداع والسحب واستعمالها في الحصول على أموال العملاء المودعة بالمكتب دون علمهم وذلك عن طريق استخدامه الرقم السري الخاص بالعاملين بالمكتب وإعادة إيداعها مرة أخرى بهدف التربح من أعمال وظيفته ومن الأموال المسحوبة .

كما ورد للنيابة تقرير أبحاث التزييف والتزوير مثبت به، أن المتهم المذكور هو الموقع بدلاً من توقيعات العملاء على إيصالات السحب والإيداع بالمكتب.

كما كشفت التحقيقات عن إهمال رؤساء المجموعة البريدية لمكتب بريد سرسنا خلال فترة عمل واختصاص كلٍ منهم في المتابعة الجدية على المكتب وبما كان من شانه عدم اكتشاف وجود تبادل لإسم المستخدم والرقم السرى بين العاملين وعدم اكتشاف تبادل الشبابيك بالمكتب وكذا تحرير الإيصالات باسم المعاون بخلاف القائم بالعمل فعلياً ، وعدم اكتشاف كتابة اختصاص العاملين على دفتر الحضور والانصراف على نحو دقيق طبقاً لعملهم الفعلي على نوافذ تقديم الخدمة وبما كان من شأنه قيام وكيل المكتب ( المتهم الأول ) بالتلاعب في حسابات العملاء الجارية.

كما أسفرت التحقيقات عن ثبوت إهمال باقي المتهمين -كل منهم طبقاً لاختصاصه- في الإشراف والمتابعة على أعمال المكتب المذكور وكذا إفشاء الرقم السري واسم المستخدم الخاص ببعضهم وتبادله فيما بينهم مما ترتب عليه استخدامه في التلاعب بحسابات العملاء وعدم اتخاذ الإجراءات حيال اكتشاف عدم الدقة في تسجيل بيانات العملاء ومراجعة حسابتهم وكذا قبول إيداعات من أشخاص دون التحقق من شخصيتهم وأيضاً عدم إخطار قسم التفتيش منطقة بريد الفيوم لتشكيل لجنة لمراجعة أعمال مكتب بريد سرسنا تنفيذا لتأشيرة المدير العام لمنطقة بريد الفيوم خلال عام 2017 / 2018 وكذا القيام بصرف معاشات لغير أصحابهم بعد وفاتهم والإهمال في المحافظة على إيصالات السحب والإيداع لعدد من العمليات التي تمت بالمكتب مما ترتب عليها فقدها، وبناءً علية قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وانتهت لقرارها بإحالتهم للمحاكمة التأديبية.