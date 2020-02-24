النمسا تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع فى سوريا واليمن وفنزويلا

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أعربت النمسا اليوم ، الاثنين ، عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في سوريا وفنزويلا واليمن..مؤكدة التزامها بحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم..وداعية جميع الدول إلى الامتثال الكامل لالتزامات الأمم المتحدة.

وأعرب ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا عن تأييده لدعوة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لدعم حقوق الإنسان في العالم وهي الدعوة التي أطلقها اليوم اجتماع الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأكد وزير خارجية النمسا - في تصريح له اليوم - التزام بلاده بشكل خاص بحماية الأقليات ودعم حرية التعبير وتوافق الذكاء الاصطناعي مع حقوق الإنسان.