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المعارضة القطرية: "طالبان الإرهابية" تشكر تميم على دعمه الدائم لأنشطة الحركة

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:23 ص
المعارضة القطرية: "طالبان الإرهابية" تشكر تميم على دعمه الدائم لأنشطة الحركة تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن حركة طالبان الإرهابية تقدمت بالشكر لنظام تميم على مساعداته المالية والعسكرية للحركة المتطرفة، حيث قال "سهيل شاهين" المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة: "نحن ممتنون لدولة قطر على الجهود التي تقدمها لحركة طالبان"، فتمثل الدوحة خزانة ثمينة يعتمد عليها قادة طالبان الإرهابية في دعمهم لتنفيذ العمليات الإرهابية، كما أن لديها مكتب في العاصمة الدوحة.

 

وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن "طالبان الإرهابية" تدين بالفضل لأموال الشعب القطري التي يغدقها تميم على الحركة؛ لتنفذ عملياتها الإرهابية بالمنطقة، وفي وقت سابق قد أعلن "صديق صديقي" المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية أن طالبان تقتل الشعب الأفغاني بأوامر تميم ونتيجة تمويله الدائم للحركة ودعم أجندتها المتطرفة حول العالم.

 

وفى وقت سابق قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الموساد الإسرائيلى، يوسي كوهين، قام بزيارة للدوحة بصحبة قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلى، واستقبلهم رئيس المخابرات القطرية ومستشار الأمن القومي بالدوحة، لترتيب لقاء عاجل وسريع بين الأمير تميم بن حمد أمير قطر، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قبل الانتخابات الإسرائيلية، ولم يتم الإعلان عن سبب وموعد اللقاء بعد.

 

وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن يوسي كوهين، التقي بإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على الأراضي القطرية فى فندق قطري سرًا، مشيرا إلى أن رئيس الموساد الأسرائيلي أخطر نظيرة القطرى بتعليمات للأمير القطرى تميم بن حمد بأن قطر عليها أن تدفع 15 مليون دولار لحركة حماس، وفقًا لما أعلنه زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، في القناة الـ 12 الإسرائيلية.

 

وأذاع، مقطع فيديو لقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل فلسطينيًا على حدود غزة، وتسحبه بالجرافة، معقبًا: "أين الأسواق الزاعقة التي تتحدث عن على الأقصى رايحين شهداء بالملايين، وأين المتحدثين باسم حقوق الإنسان ضد الممارسات الإسرائيلية، وأين أردوغان الذي يقول الأقصى خط أحمر".

 

 


قطر

طالبان

ازمه قطر

الإرهاب

تميم بن حمد

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