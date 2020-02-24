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الكويت: وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:48 م
الكويت: وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا كورونا ارشيفية
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 أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية مساء اليوم الاثنين، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية، وتايلاند، وإيطاليا في الوقت الراهن، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية؛ وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) هناك.
وقالت (الطيران المدني) الكويتية - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو تأشيرة دخول سابقة إلى الكويت، ممن كانوا موجودين في كوريا الجنوبية، وتايلاند، وإيطاليا، في حين سيخضع أي كويتي قادم من هذه الدول للحجر الصحي.
وأضافت أنه سيتم إيقاف إصدار تأشيرات دخول للقادمين إلى الكويت من الدول الثلاث، نظرا إلى الوضع الصحي الحالي بها.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق في الوقت الراهن، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية؛ وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) هناك، ومنع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت، ممن كانوا موجودين في العراق خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي قادم من العراق إلى الحجر الصحي.
 

أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة، الیوم الاثنین، وقف جمیع الرحلات المغادرة والقادمة من الجمھوریة العراقیة فى الوقت الراھن بناء على تعلیمات وزارة الصحة الكویتیة وذلك بعد ظھور حالات إصابة بفیروس الكورونا

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، قالت الإدارة في بیان صحفي إنه سیتم منع القادمین من أى جنسیة ممن لدیھم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكویت ممن كانوا موجودین في الجمھوریة العراقیة الشقیقة خلال الأسبوعین الماضیین في حین سیخضع أى كویتي قادم من العراق إلى الحجر الصحي.

 

وأضافت أنه سیتم إیقاف إصدار سمة دخول للقادمین إلى البلاد من العراق نظرا إلى الوضع الحالي مشیرة إلى منع نقل ركاب الترانزیت.

 

كان وزير التجارة والصناعة الكويتى خالد الروضان، أصدر قراراً وزارياً بتحديد أسعار بيع الكمامات الطبية، بناء على خطاب من وزارة الصحة بشأن تحديد أسعار الكمامات فى القطاع الخاص؛ وذلك بعد ارتفاع أسعارها بنحو 300% بعد الاعلان عن 3 اصابات بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) فى الكويت.

 


الكويت

الطيران المدنى

كورونا

العراق

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