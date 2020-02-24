الكويت: وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق

وكالات

أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة، الیوم الاثنین، وقف جمیع الرحلات المغادرة والقادمة من الجمھوریة العراقیة فى الوقت الراھن بناء على تعلیمات وزارة الصحة الكویتیة وذلك بعد ظھور حالات إصابة بفیروس الكورونا

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، قالت الإدارة في بیان صحفي إنه سیتم منع القادمین من أى جنسیة ممن لدیھم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكویت ممن كانوا موجودین في الجمھوریة العراقیة الشقیقة خلال الأسبوعین الماضیین في حین سیخضع أى كویتي قادم من العراق إلى الحجر الصحي.

وأضافت أنه سیتم إیقاف إصدار سمة دخول للقادمین إلى البلاد من العراق نظرا إلى الوضع الحالي مشیرة إلى منع نقل ركاب الترانزیت.

كان وزير التجارة والصناعة الكويتى خالد الروضان، أصدر قراراً وزارياً بتحديد أسعار بيع الكمامات الطبية، بناء على خطاب من وزارة الصحة بشأن تحديد أسعار الكمامات فى القطاع الخاص؛ وذلك بعد ارتفاع أسعارها بنحو 300% بعد الاعلان عن 3 اصابات بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) فى الكويت.

وحدد قرار وزير التجارة والصناعة الكويتى، سعر بيع كمامات الوجه الطبية من نوع (Surgical face mask) بـ 100 فلس للواحدة كسعر بيع للجمهور، و 85 فلسا للشركة أو المورّد، فيما حدد سعر بيع كمامة الوجه من نوع (N95 face mask) بـ 1.320 دينار للواحدة للجمهور ، و 1.100 دينار للشركة أو المورّد.

ونص القرار على أن هذه الأسعار هى الحد الأقصى لأسعار بيع الكمامات الطبية ولا يسمح بتجاوزها، محذرا من أن كل من يخالف هذا القرار، تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون الكويتى الخاص بالإشراف على الإتجار فى السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها.

وشددت وزارة التجارة والصناعة، على أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وضع خطة لمراقبة أسعار المستلزمات الطبية فى الصيدليات والمراكز الطبية؛ للوقوف على مدى التزامها بالمعايير والنظم المعمول بها.