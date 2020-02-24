سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 11:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت: وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:54 م
الكويت: وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق خطوط الطيران الكويتية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة، الیوم الاثنین، وقف جمیع الرحلات المغادرة والقادمة من الجمھوریة العراقیة فى الوقت الراھن بناء على تعلیمات وزارة الصحة الكویتیة وذلك بعد ظھور حالات إصابة بفیروس الكورونا

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، قالت الإدارة في بیان صحفي إنه سیتم منع القادمین من أى جنسیة ممن لدیھم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكویت ممن كانوا موجودین في الجمھوریة العراقیة الشقیقة خلال الأسبوعین الماضیین في حین سیخضع أى كویتي قادم من العراق إلى الحجر الصحي.

وأضافت أنه سیتم إیقاف إصدار سمة دخول للقادمین إلى البلاد من العراق نظرا إلى الوضع الحالي مشیرة إلى منع نقل ركاب الترانزیت.

كان وزير التجارة والصناعة الكويتى خالد الروضان، أصدر قراراً وزارياً بتحديد أسعار بيع الكمامات الطبية، بناء على خطاب من وزارة الصحة بشأن تحديد أسعار الكمامات فى القطاع الخاص؛ وذلك بعد ارتفاع أسعارها بنحو 300% بعد الاعلان عن 3 اصابات بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) فى الكويت.

وحدد قرار وزير التجارة والصناعة الكويتى، سعر بيع كمامات الوجه الطبية من نوع (Surgical face mask) بـ 100 فلس للواحدة كسعر بيع للجمهور، و 85 فلسا للشركة أو المورّد، فيما حدد سعر بيع كمامة الوجه من نوع (N95 face mask) بـ 1.320 دينار للواحدة للجمهور ، و 1.100 دينار للشركة أو المورّد.

ونص القرار على أن هذه الأسعار هى الحد الأقصى لأسعار بيع الكمامات الطبية ولا يسمح بتجاوزها، محذرا من أن كل من يخالف هذا القرار، تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون الكويتى الخاص بالإشراف على الإتجار فى السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها.

وشددت وزارة التجارة والصناعة، على أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وضع خطة لمراقبة أسعار المستلزمات الطبية فى الصيدليات والمراكز الطبية؛ للوقوف على مدى التزامها بالمعايير والنظم المعمول بها.


الكويت

العراق

رحلات جويه

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة