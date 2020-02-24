سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 06:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت: تحديد أسعار بيع الكمامات الطبية فى أعقاب ارتفاع أسعارها بسبب كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:07 م
الكويت: تحديد أسعار بيع الكمامات الطبية فى أعقاب ارتفاع أسعارها بسبب كورونا وزير التجارة والصناعة الكويتى خالد الروضان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتى خالد الروضان، قراراً وزارياً بتحديد أسعار بيع الكمامات الطبية، بناء على خطاب من وزارة الصحة بشأن تحديد أسعار الكمامات فى القطاع الخاص؛ وذلك بعد ارتفاع أسعارها بنحو 300% بعد الاعلان عن 3 اصابات بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) فى الكويت.
 
وحدد قرار وزير التجارة والصناعة الكويتى، سعر بيع كمامات الوجه الطبية من نوع (Surgical face mask) بـ 100 فلس للواحدة كسعر بيع للجمهور، و 85 فلسا للشركة أو المورّد، فيما حدد سعر بيع كمامة الوجه من نوع (N95 face mask) بـ 1.320 دينار للواحدة للجمهور ، و 1.100 دينار للشركة أو المورّد.
 
ونص القرار على أن هذه الأسعار هى الحد الأقصى لأسعار بيع الكمامات الطبية ولا يسمح بتجاوزها، محذرا من أن كل من يخالف هذا القرار، تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون الكويتى الخاص بالإشراف على الإتجار فى السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها.
 
وشددت وزارة التجارة والصناعة، على أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وضع خطة لمراقبة أسعار المستلزمات الطبية فى الصيدليات والمراكز الطبية؛ للوقوف على مدى التزامها بالمعايير والنظم المعمول بها.
 
وكانت أسعار الكمامات، قد شهدت تزايدا كبيرا فى السوق الكويتى منذ صباح اليوم، بعد الاعلان عن اكتشاف 3 اصابات بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19)؛ حيث وصل سعر بيع كمامة الوجه من نوع (N95 face mask) إلى أكثر من 2.5 دينار كويتي.
 
يشار إلى، أن وزير الصناعة والتجارة الكويتي، قد أصدر فى وقت سابق اليوم، قرارا بحظر تصدير وإعادة تصدير  جميع مستلزمات فحص فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19).
 
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، أن الفحوصات الأولية التى أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID19، وهى لمواطن كويتى يبلغ من العمر 53 عاما، والثانية لمواطن سعودى يبلغ من العمر 61 عاما، موضحة أن الحالة الصحية للمصابين الاثنين طبيعية حتى الآن، ولم تظهر عليهما أى أعراض للمرض.
 
وأضافت أن الحالة الثالثة هى لغير محددى الجنسية (بدون)، ويبلغ من العمر 21 عاما؛ حيث هناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض، مؤكدة أن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية.
 

الكويت

كورونا

فيروس كورونا

التجاره الكويتيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكويت تعلن إغلاق منافذها البحرية والبرية والجوية مع العراق بسبب كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:21 م

الكويت: إجراءات احترازية بالمدارس للوقاية من كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:16 م

الكويت تمنع دخول السفن القادمة من العراق بسبب فيروس كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:49 م

كورونا يتوغل فى الشرق الأوسط بإصابات جديدة فى البحرين والكويت.. إيران تسجل أكبر عدد وفيات خارج الصين والدول المجاورة لها تغلق حدودها.. إسرائيل تخشى تأثير الفيروس على الانتخابات.. وتسعى لإقامة مراكز اقتراع خاصة

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:00 م

الكويت تخاطب الفنادق لحجز فندق بالكامل كسكن لمصابى كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:27 ص

الكويت تحظر تصدير وإعادة تصدير مستلزمات فحص فيروس كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:13 ص

الكويت تعلن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا عائدين من إيران

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:26 ص

كوروناميتر الفيروس المميت يحصد الأرواح.. 5 وفيات بكوريا الجنوبية وإعلان التأهب.. الصين: أزمة خطيرة ووفاة طيب و72إصابة جديدة.. وفاة رقم 3 في "برنسيس".. و100 مصاب فى إيطاليا و8 وفيات بإيران.. والكويت تغلق موانئها

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة