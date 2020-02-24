الكويت: تحديد أسعار بيع الكمامات الطبية فى أعقاب ارتفاع أسعارها بسبب كورونا

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أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتى خالد الروضان، قراراً وزارياً بتحديد أسعار بيع الكمامات الطبية، بناء على خطاب من وزارة الصحة بشأن تحديد أسعار الكمامات فى القطاع الخاص؛ وذلك بعد ارتفاع أسعارها بنحو 300% بعد الاعلان عن 3 اصابات بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) فى الكويت.

وحدد قرار وزير التجارة والصناعة الكويتى، سعر بيع كمامات الوجه الطبية من نوع (Surgical face mask) بـ 100 فلس للواحدة كسعر بيع للجمهور، و 85 فلسا للشركة أو المورّد، فيما حدد سعر بيع كمامة الوجه من نوع (N95 face mask) بـ 1.320 دينار للواحدة للجمهور ، و 1.100 دينار للشركة أو المورّد.

ونص القرار على أن هذه الأسعار هى الحد الأقصى لأسعار بيع الكمامات الطبية ولا يسمح بتجاوزها، محذرا من أن كل من يخالف هذا القرار، تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون الكويتى الخاص بالإشراف على الإتجار فى السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها.

وشددت وزارة التجارة والصناعة، على أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وضع خطة لمراقبة أسعار المستلزمات الطبية فى الصيدليات والمراكز الطبية؛ للوقوف على مدى التزامها بالمعايير والنظم المعمول بها.

وكانت أسعار الكمامات، قد شهدت تزايدا كبيرا فى السوق الكويتى منذ صباح اليوم، بعد الاعلان عن اكتشاف 3 اصابات بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19)؛ حيث وصل سعر بيع كمامة الوجه من نوع (N95 face mask) إلى أكثر من 2.5 دينار كويتي.

يشار إلى، أن وزير الصناعة والتجارة الكويتي، قد أصدر فى وقت سابق اليوم، قرارا بحظر تصدير وإعادة تصدير جميع مستلزمات فحص فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19).

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، أن الفحوصات الأولية التى أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID19، وهى لمواطن كويتى يبلغ من العمر 53 عاما، والثانية لمواطن سعودى يبلغ من العمر 61 عاما، موضحة أن الحالة الصحية للمصابين الاثنين طبيعية حتى الآن، ولم تظهر عليهما أى أعراض للمرض.

وأضافت أن الحالة الثالثة هى لغير محددى الجنسية (بدون)، ويبلغ من العمر 21 عاما؛ حيث هناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض، مؤكدة أن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية.