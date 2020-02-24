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الكويت: إجراءات احترازية بالمدارس للوقاية من كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:16 م
الكويت: إجراءات احترازية بالمدارس للوقاية من كورونا وزارة التربية الكويتية
أ ش أ

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أكدت وزارة التربية الكويتية، حرصها على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجدCOVID19 ؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، وضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز الوقاية من انتشار أى فيروس، وأشارت التربية الكويتية، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت نسخة منه - إلى تنظيم حملات توعوية موسعة موجهة للطلبة والمعلمين، عقب انقضاء عطلة الأعياد الوطنية والعودة إلى المدارس يوم الأحد المقبل؛ للوقاية والتصدى لهذا الفيروس.
 
وشددت على جميع الإدارات المدرسية، بمختلف المراحل التعليمية، ضرورة تفعيل دور العيادات المدرسية، واتخاذ كل التدابير الصحية المتبعة فى حال رصد أى حالة مرضية مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة.
 
وأشارت الوزارة، إلى حرصها على اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة وصحة المعلمين والطلاب وجميع العاملين بالمدارس والقطاعات والإدارات التابعة للوزارة، داعية -فى الوقت نفسه- جموع المواطنين والمقيمين وأولياء الأمور إلى عدم الالتفات لأى أقاويل أو إشاعات من شأنها إثارة الخوف والهلع بينهم، والاعتماد على القنوات والمصادر الرسمية المعتمدة فى استقصاء المعلومات.
 
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، أن الفحوصات الأولية التى أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID19 ، وهى لمواطن كويتى يبلغ من العمر 53 عاما، والثانية لمواطن سعودى يبلغ من العمر 61 عاما، موضحة أن الحالة الصحية للمصابين الاثنين طبيعية حتى الآن، ولم تظهر عليهما أى أعراض للمرض.
 
وأضافت أن الحالة الثالثة هى لغير محددى الجنسية (بدون)، ويبلغ من العمر 21 عاما؛ حيث هناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض، مؤكدة أن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية.
 

الكويت

وزراه التربيه الكويتيه

فيروس كورونا

كورونا

كوفيد

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