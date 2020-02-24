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القوى العاملة: 500 فرصة عمل لشباب الخريجين على 8 مهن بالإسماعلية

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:43 م
القوى العاملة: 500 فرصة عمل لشباب الخريجين على 8 مهن بالإسماعلية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، ملتقى التشغيل الثانى، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، ويوفر 500 فرصة عمل لشباب الخريجين من الجنسين على مهن مراقب جودة، ومهندس وعمال إنتاج وخدمات، ومحاسبين، ومهندسين، ومسئولين وعمال مخازن.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية، إن المهن المطلوبة يشترط فيها أداء الخدمة العسكرية، وهناك مهن تتطلب وجود خبرة مسبقة، والمرتبات مجزية، فضلا عن حوافز إنتاج، وثيقه تأمين على الحياة مجانا، وتأمين اجتماعى، وصحى، وسكن إدارى للمغتربين بالإضافة إلى تدريب على المهن المطلوبة، بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة فى مجال صناعه الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة، ضمن بروتوكول التعاون بين المديرية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتدريب الطلبة والخريجين.

وقد تقدم فى اليوم الأول للملتقي 146 شابا وفتاة، ومن المقرر أن يتم  أوائل الأسبوع المقبل عمل المقابلات الشخصية لباقي المتقدمين بمقر نادي المعلمين بمدينة فايد.

وكشفت النشرة القومية للتشغيل التى تصدرها وزارة القوى العاملة، مؤخرا عن توفير 7390 فرصة عمل، حتى نهاية شهر مارس المقبل.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن مؤخرًا أن عدد الذين تم تعيينهم من خلال مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بلغ 2298 شابًا، منهم 41 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص، من بين 6358 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، فضلاً عن توفير 14 فرصة عمل أتيحت من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية.

 


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