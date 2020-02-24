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الإثنين، 24 فبراير 2020 02:29 ص
خالد صلاح
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القرنبيط له العديد من الفوائد أبرزها الحماية من السرطان

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:00 ص
القرنبيط له العديد من الفوائد أبرزها الحماية من السرطان فوائد القرنبيط
فاطمة ياسر

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القرنبيط يعد من أنواع الخضراوات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فهو يحتوى على الفيتامينات كفيتامين ك وب وأ وهـ، وأيضًا بعد المعادن المهمة للجسم، كالكالسيوم والمنجنيز والفوسفور والبوتاسيوم والبروتين والأوميجا 3 ونسبة عالية من الألياف، ولذا فتناوله يعد من الأمور المفيدة والمهمة للجسم.

وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول القرنبيط، وذلك وفقًا لموقع "webmed"، ومنها:

-يحتوي القرنبيط علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا فتناوله يقوي الجهاز المناعي للجسم، ويحد من التعرض للإصابة بالأمراض الخاصة بالجهاز المناعي، كنزلات البرد والإنفلونزا، وأيضًا يعد من الأطعمة التي تحميك من الإصابة بالسرطان.

-القرنبيط يعد من الأطعمة المهمة في تعزيز صحة القلب، والحد من الإصابة بمشاكله الصحية، كإصابة بالجلطات أو انسداد الشرايين، ولذا تناولك للقرنبيط يعد خيارًا جيدًا في حماية القلب.

-يعد القرنبيط من الأطعمة التي تحافظ بشكل كبير علي صحة الأوعية الدموية وتحد بشكل كبير من تعرضها لأي مشاكل صحية.

-يعد القرنبيط خيارًا جيدًا في الحفاظ علي تنشيط الدم بالجسم، ولذا تناوله يعمل علي تنشيط الجسم، وخلاياه ولذا لا تتردد في تناولك له.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول القرنبيط يعد من الخيارات الجيدة التي تحد من التعرض والإصابة بمشاكل في المعدة، وذلك نتيجة لاحتوائه علي نسبة عالية من الألياف، التي من دورها الحفاظ وحماية الهضم وتقليل فرص التعرض لعسر الهضم، كما أن تناوله يقلل فرص الإصابة بقرحة المعدة أو سرطان القولون.

-يرجع احتواء القرنبيط علي نسبة عالية من الألياف بالإضافة إلى أنه من الأطعمة التي تعمل على طرد السموم من الجسم، وتقلل فرص تراكمها داخل الجسم، ولذا فهو مطهر قوى.

-نظرًا لاحتواء القرنبيط على نسبة عالية من الكالسيوم، فهذا الأمر يجعله من الأطعمة التي تساهم في تقوية العظام بشكل ملحوظ وكبير، ويقلل فرص التعرض للكسر، أو هشاشة.

-يحتوي القرنبيط علي نسبة عالية من فيتامين سي، ومضادات الأكسدة هذه العناصر الغذائية التي لها دور كبير في حماية العين، والحد من التعرض للإصابة بمشاكل بها.

-مضادات الأكسدة بالإضافة إلي الفيتامينات المتواجدة في القرنبيط، هذه العناصر تجعله من الأطعمة التي تحافظ علي صحة البشرة، وتحد من التعرض لأي مشاكل صحية به.

-هل تعلم أن القرنبيط يعد من أفضل الخضروات  التي تساهم بشكل كبير في الحد من التعرض لالتهابات في أعصاب الجسم، ولذا عليك تناوله بشكل دائم.

-القرنبيط له دور كبير في الحفاظ علي نسبة ضغط الدم، والحد من التعرض للارتفاع، فهو يعمل علي تنظيم مستوياته وذلك يرجع إلى احتوائه علي الألياف وأيضًا البوتاسيوم.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول القرنبيط له دور كبير في القضاء على الوزن الزائد، وذلك يرجع إلى دوره في حرق الدهون، وأيضًا لاحتوائه علي نسبة عالية من الألياف.

-يعد القرنبيط من الأطعمة الجيدة التي تحافظ بشكل كبير علي صحة المرأة خلال الحمل، حيث إنه من الأطعمة التي تحتوي على مادة الفولات التي تعمل على تطوير الجهاز العصبي للجنين.

 


القرنبيط

فوائد القرنبيط

ما هي فوائد القرنبيط

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