"القابضىة للتعمير ": ربط الغاز بالسعر العالمى يكفل حقوق الشركات والحكومة

كتب عبد الحليم سالم

أكد عبد المنعم الجمل، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، رئيس النقابة العامة للعاملين بمواد البناء والأخشاب ، أن ارتفاع سعر الغاز خلال الفترات الماضية ،ساهم بشكل مباشر في خسائر الشركات العاملة سواء في مجال الأسمنت أو الحديد أو السيراميك ومواد البناء ،وبالتالي فإن ربط سعر الغاز للمصانع بالسعر العالمى ،يصب في مصلحة الطرفين الشركات والحكومة ، لكن لابد من الية واضحة للتسعير تكون ثابتة بحيث لا يشكو طرف من الطرف الأخر .

أضاف عبد المنعم الجمل لـ " اليوم السابع" أن الفترة الماضية كانت الشركات تحصل على الغاز بسعر مرتفع وأعلى من السعر العالمى ،وبالتالي تعرضت للخسائر ، لكن ليست كل الخسائر راجعة إلى ذلك ولا سيما إنه في وقت ما، كانت الشركات تحصل على الغاز بسعر اقل من السعر العالمى وتتحمل الحكومة الفارق .

أوضح الجمل، أن أي خفض في سعر الغاز للصناعة خاصة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة وتحديدا الغاز ، يمثل خطوة إيجابية للغاية ، لأنه ينعكس بصورة مباشرة على رواج صناعة العقارات ، على سبيل المثال فاي خفض في سعر الغاز يساهم في خفض أسعار الاسمنت والحديد ومواد البناء ،وبالتالي تقل التكلفة ويكون الاقتصاد هو المستفيد نتيجة حالة الرواج الناتجة عن ذلك وانخفاض عام في الأسعار .