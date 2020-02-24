العيون الساهرة تنقذ فتاة من الانتحار أعلى كوبري أكتوبر

كتب محمود عبد الراضى

نجحت العيون الساهرة فى إنقاذ إحدى الفتيات من الإنتحار من أعلى كوبرى أكتوبر، حيث تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة أعلى كوبرى أكتوبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من إنقاذ فتاة "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية من أصل مصرى" - مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة) ، أثناء قيامها بمحاولة الإنتحار عن طريق إلقاء نفسها من أعلى سور الكوبرى.

وبسؤال والدتها "تحمل جنسية ذات الدولة من أصل مصرى" قررت بأن كريمتها تعانى من مرض نفسى ، وقامت بترك المنزل صباح ذات اليوم ، وعللت إقدامها على الإنتحار لحالتها المرضية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أنه على الرغم من أن الإحصائيات تشير إلى أن النساء يعانين أكثر من الأمراض العقلية والنفسية مثل الاكتئاب مقارنة بالرجال، إلا أن الرجال أكثر عرضة للانتحار ويتعرضون للوفاة بسبب تعاطى المخدرات والكحول، وذلك بسبب عدم اعتراف الرجال بالأمراض النفسية، وفقا لموقع avo health.

وأوضح الموقع أن المشكلة تكمن في كيفية رؤية الرجال للأمراض النفسية، حيث يكره الكثير من الرجال الاعتراف بأن لديهم مرضا نفسيا، وذلك فكرتهم عن الذكورة، حيث يرون الاكتئاب دليلاً على الضعف.

ووجود مشكلة نفسية ليس علامة ضعف، بفضل التطورات الطبية، حيث أصبحت الأدوية تعالج التغيرات الكيميائية في المخ، وأصبح المرض النفسي يشبه الأمراض المزمنة مثل السكري.

ووجود وصمة عار تحيط بالمرض النفسي أدى إلى تراجع ذهاب الرجال إلى الطبيب النفسي أو الاعتراف به. في حين أن هناك وعيًا كبيرًا اليوم بالحد من وصمة العار وتوسيع فرص دعم الصحة العقلية، إلا أن العديد من الرجال لا يزالون يشعرون بالعار والشعور بالذنب وهذا يمكن أن يؤدي بهم إلى أن يكونوا أقل استعدادًا لطلب المساعدة من الطبيب النفسى.

ومن المحتمل أن يكون الاكتئاب عند النساء أعلى لأن الرجال لا يقومون بالإبلاغ عن أعراض الاكتئاب، وهو ما يؤدى بهم إلى تعاطي المخدرات والكحول. ويمكن أن تتجلى مشاكل الصحة العقلية غير المعالجة بسرعة كبيرة في الأمراض الجسدية، خاصة عند تعاطي المخدرات.