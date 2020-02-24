العثور على بقايا عظام بالمجمع العلمى لجامعة الإسكندرية خلال عملية حفر كابلات

الإسكندرية أسماء على بدر

تباشر نيابة العطارين بالإسكندرية برئاسة المستشار محى عبد المولى التحقيقات فى العثور على رفات آدمية بالمجمع الطبى بجامعة الإسكندرية حيث كشفت عملية حفر لمد كابلات كهربائية داخل المجمع العلمى بجامعة الإسكندرية، اليوم الأثنين، العثور على رفات وعظام آدمية عبارة عن جزء من عظام جمجمة بشرية.

والبداية، عندما تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من المقدم أحمد لطفي، رئيس مباحث قسم شرطة العطارين، يفيد بالعثور على رفات آدمية عبارة عن جزء من عظام جمجمة بشرية وبقايا عظام آدمية بباطن الأرض فى أثناء حفر بعض عمال الكهرباء بجوار مبنى كلية الصيدلة القديم ومبنى المستشفى التعليمي.

وتم الانتقال لمكان الحفر، وتحرير محضر بالواقعة رقم 1167 لسنة 2020 قسم شرطة العطارين، وتم إخطار النيابة العامة، وانتقل فريق من النيابة لمحل البلاغ، وبالفحص والمعاينة، قررت التحفظ على الرفات المعثور عليها.

وأكد مصدر أمنى على أن النيابة العامة طالبت بالإستعلام عن أن الرفات تستخدم فى التدريبات العلمية لطلاب كلية الطب من عدمه، وإعداد التقرير اللازم.

وكشف المصدر عن أن هذا المكان كان من قبل مشرحة مخصص لتدريب الطلاب كليتى الطب والصيدلة، وأن الأرجح أن تكون بقايا عظام خاصة للتدريب.

على جانب آخر، نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية إحتفالية باليوم العالمى للمرشد السياحى بالتعاون مع الإتحاد الدولى للمرشدين السياحيين عن دول شمال إفريقيا ونقابة المرشدين السياحيين بالإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة عبير عطية عميده الكلية، ووجيه كامل ممثل الإتحاد الدولى لمؤسسات المرشدين السياحيين بشمال إفريقيا وهانى توفيق نقيب المرشدين السياحيين الأسبق، وحازم أبو السعود نقيب المرشدين السياحيين، أسامة الخولى ممثلاً عن وزير السياحة، وممثلين عن السياحة من سفارة تونس، الجزائر، وأرتريا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى الإرشاد السياحى من مختلف جامعات مصر، ووكلاء كلية السياحة والفنادق وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلبة الكلية.

وأوضحت الدكتورة عبير عطية خلال كلمتها، أن كلية السياحة شرفت يتنظيم هذه الإحتفالية، حيث تعتبر الأولى من نوعها على مستوى شمال أفريقيا، وذلك تقديراً لجهود المرشدين السياحيين فى مصر ودول شمال إفريقيا وتكريمهم على عطائهم المتميز باعتبارهم واجهة مصر وممثلين عن دولهم، وقدمت الشكر لكل الجهات التى تقدم الدعم الدائم لكلية السياحة والفنادق من خلال تدريب الطلاب.