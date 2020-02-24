سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 08:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

العثور على بقايا عظام بالمجمع العلمى لجامعة الإسكندرية خلال عملية حفر كابلات

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:21 م
العثور على بقايا عظام بالمجمع العلمى لجامعة الإسكندرية خلال عملية حفر كابلات جمجمة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباشر نيابة العطارين بالإسكندرية برئاسة المستشار محى عبد المولى التحقيقات فى العثور على رفات آدمية بالمجمع الطبى بجامعة الإسكندرية حيث كشفت عملية حفر لمد كابلات كهربائية داخل المجمع العلمى بجامعة الإسكندرية، اليوم الأثنين، العثور على رفات وعظام آدمية عبارة عن جزء من عظام جمجمة بشرية

والبداية، عندما تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من المقدم أحمد لطفي، رئيس مباحث قسم شرطة العطارين، يفيد بالعثور على رفات آدمية عبارة عن جزء من عظام جمجمة بشرية وبقايا عظام آدمية بباطن الأرض فى أثناء حفر بعض عمال الكهرباء بجوار مبنى كلية الصيدلة القديم ومبنى المستشفى التعليمي.

وتم الانتقال لمكان الحفر، وتحرير محضر بالواقعة رقم 1167 لسنة  2020 قسم شرطة العطارين، وتم إخطار النيابة العامة، وانتقل فريق من النيابة لمحل البلاغ، وبالفحص والمعاينة، قررت التحفظ على الرفات المعثور عليها.

وأكد مصدر أمنى على أن النيابة العامة طالبت بالإستعلام عن أن الرفات تستخدم فى التدريبات العلمية لطلاب كلية الطب من عدمه، وإعداد التقرير اللازم.

وكشف المصدر عن أن هذا المكان كان من قبل مشرحة مخصص لتدريب الطلاب كليتى الطب والصيدلة، وأن الأرجح أن تكون بقايا عظام خاصة للتدريب.

على جانب آخر، نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية إحتفالية باليوم العالمى للمرشد السياحى بالتعاون مع الإتحاد الدولى للمرشدين السياحيين عن دول شمال إفريقيا ونقابة المرشدين السياحيين بالإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة عبير عطية عميده الكلية، ووجيه كامل ممثل الإتحاد الدولى لمؤسسات المرشدين السياحيين بشمال إفريقيا وهانى توفيق نقيب المرشدين السياحيين الأسبق، وحازم أبو السعود نقيب المرشدين السياحيين، أسامة الخولى ممثلاً عن وزير السياحة، وممثلين عن السياحة من سفارة تونس، الجزائر، وأرتريا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى الإرشاد السياحى من مختلف جامعات مصر، ووكلاء كلية السياحة والفنادق وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلبة الكلية.

وأوضحت الدكتورة عبير عطية خلال كلمتها، أن كلية السياحة شرفت يتنظيم هذه الإحتفالية، حيث تعتبر الأولى من نوعها على مستوى شمال أفريقيا، وذلك تقديراً لجهود المرشدين السياحيين فى مصر ودول شمال إفريقيا وتكريمهم على عطائهم المتميز باعتبارهم واجهة مصر وممثلين عن دولهم، وقدمت الشكر لكل الجهات التى تقدم الدعم الدائم لكلية السياحة والفنادق من خلال تدريب الطلاب.


الاسكندريه

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

بقايا عظام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

وادى "الدئيب" أطول الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية.. طوله 200 كيلو متر من وادى العلاقى لشاطئ البحر الأحمر.. يمتاز بمناظرة الطبيعية الخلابة..وأرضه تصلح للزراعة الموسمية.. وتسكنه قبائل البشارية والعبابدة

وادى "الدئيب" أطول الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية.. طوله 200 كيلو متر من وادى العلاقى لشاطئ البحر الأحمر.. يمتاز بمناظرة الطبيعية الخلابة..وأرضه تصلح للزراعة الموسمية.. وتسكنه قبائل البشارية والعبابدة

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة