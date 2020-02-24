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العاهل الأردنى يؤكد تضامن بلاده مع الصين فى مواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:00 ص
العاهل الأردنى يؤكد تضامن بلاده مع الصين فى مواجهة فيروس كورونا عبدالله الثانى العاهل الأردنى
عمان أ ش أ

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أعرب العاهل الأردنى عبدالله الثانى، عن تضامن بلاده مع الصين فى مواجهة فيروس كورونا، مؤكداً الثقة بقدرتها على ذلك.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال برقية بعث بها العاهل الأردنى إلى الرئيس الصينى شى جينبينغ، أشاد فيها بالجهود المبذولة لاحتواء ومكافحة الفيروس، معربًا فى الوقت نفسه عن تعازيه ومواساته للرئيس الصينى وشعب بلاده بضحايا فيروس كورونا، الذى أودى بحياة المئات، وتسبب بإصابة الآلاف.

كشف موقع "CNN "الإخبارى، عن أن هناك الآن 78.854 حالة مؤكدة من فيروس كورونا الجديد و2465 حالة وفاة فى جميع أنحاء العالم، وفقا لآخر الأرقام، وتقع غالبية الحالات والوفيات فى الصين القارية، تليها اليابان وكوريا الجنوبية.

 

خلال عطلة نهاية الأسبوع، ارتفعت الحالات المؤكدة فى إيطاليا من 3 حالات صباح يوم الجمعة الماضي، إلى أكثر من 130 بحلول يوم الأحد، ما يمثل أكبر حالة فاشية فى أوروبا.

 

فيما يلى أهم خمس دول شهدت تفشيًا خارج الصين:

 

اليابان: 738 حالة، 3 حالات وفاة 639 حالة على متن السفينة "دايموند برنسس "و 99حالة على الأرض.

 

كوريا الجنوبية: 602 حالة، 5 حالات وفاة

 

إيطاليا: 132 حالة ووفاة حالتين

 

سنغافورة: 89 حالة

 

هونج كونج: 74 حالة، وحالتى وفاة

 

وعلى صعيد آخر قامت الكويت بمنع السفن القادمة من إيران بسبب فيروس كورونا، وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، إن الكويت تحظر دخول السفن القادمة من إيران إلى موانئ الشعيبة والدوحة والشويخ فى البلاد وسط مخاوف من ظهور فيروس كورونا.

 

وقال الشيخ يوسف عبد الله صباح الناصر الصباح مدير عام هيئة ميناء الكويت فى بيان له: "هذا تدبير احترازى لمنع الفيروس من دخول الكويت وهو جزء من خطة البلاد لمكافحة الفيروس كورونا، وذلك بعد أن أعلنت إيران يوم الأحد، أن 43 شخصًا قد ثبت أنهم مصابون بالفيروس التاجى وتوفى 8 منهم.

 

 


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