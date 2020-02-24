الطيران المدنى: تطبيق أعلى درجات الوقاية من كورونا وفقا للصحة العالمية

عقدت لجنة السياحة و الطيران اجتماع اليوم برئاسة عمرو صدقي لمناقشة الاجراءات الوقائية التي اتخذتها المطارات المصرية من أجل ضمان سلامة الركاب والعاملين بالمطارات في ظل انتشار فيروس كورونا بحضور ممثلين لوزارة الطيران المدني.

وقال أمجد عارف، مستشار وزير الطيران المدني، إنه تم رفع درجات الاستعداد لإجراء الكشف الطبي للركاب وتطبيق أعلى درجات الوقاية وفقا للإجراءات القانونية والقواعد التى عرضتها منظمة الصحة العالمية.

و لفت مستشار وزير الطيران إلى أنه تم عقد اجتماعات للجنة العليا للسلامة والصحة المهنية لمناقشة الإجراءات الاحترازية المتخذة وسيناريوهات التعامل مع الأزمة وتقييم المخاطر والتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ إجراءات احترازية.

و لفت مستشار وزير الطيران إلى استمرار التنسيق مع وزارة الصحة لاتباع الطرق الواجبة فى التعامل الفيروس بشكل يومى والمتابعة مع الحجر الصحى واتباع الإجراءات الواجبة لتحقق السلامة والصحة المهنية والتوعية بتعليمات الحجر الصحى والسلوكيات الصحية السليمة الخاصة بالأطعمة، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية الفورية بالنسبة الدول التى تفشى المرض بها للتأكد من سلامة الركاب القادمين من هذه الدول بخلاف تطهير الطائرة والأسطح والجدران والأسطح الناعمة وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، وأشار إلى توفير كمامات الأنف والفم والقفازات والتخلص منها بعد التعامل مع المسافرين واتباع التعليمات الصحية بخصوص الوجبات بحيث تكون مطهية بشكل جيد بخلاف توفير طاقم طبى لمتابعة الأوضاع.

وأشار الملاح أشرف حافظ، مندوب ميناء القاهرة الجوى، إلى التعاون المستمر مع الجهات المعنية فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتخلص الآمن من المخلفات وإبلاغ الحجر الصحى بأى اشتباه واتباع إجراءات الرقابة الصارمة.